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桃園龜山砂石場坍塌奪命　運將兒心痛：連一句道歉都沒有

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致一輛計程車慘遭活埋當場慘死，市府新聞處強調，除祭出30萬元重罰外，將對罹難者家屬發給5萬3600元慰問金並協助處理善後。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致一輛計程車慘遭活埋當場慘死，市府新聞處強調，除祭出30萬元重罰外，將對罹難者家屬發給5萬3600元慰問金並協助處理善後。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市龜山區承恩砂石場發生砂石坍塌意外釀成1死事件，市府新聞處長詹賀舜表示，為避免再發生意外，市府勞檢處已對災害現場處以立即停工處分，並要求業者確實改善，同時祭出30萬元最高罰鍰。為協助罹難者家屬處理後事，市府緊急發給5萬3600元慰問金，並請社會局給予善後協助；另外，死者家屬則對砂石場如何能通過安檢、懷疑背景很硬等提出質疑，並揚言一定要討回公道。

市府新聞處長詹處長指出，目前全案已依朝業務過失致死罪偵辦，市府後續將以聯合稽查方式，對於砂石業、土方回收等相關業者加強稽查，避免同樣災害再次發生，市長鄭文燦也指示社會局、勞動局，先對罹災家屬發給緊急慰問金5萬3600元，並提供相關協助。

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致一輛計程車慘遭活埋當場慘死，市府新聞處強調，除祭出30萬元重罰外，將對罹難者家屬發給5萬3600元慰問金並協助處理善後。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致一輛計程車慘遭活埋慘死，死者弟弟透露，哥哥很孝順，發生不幸至今仍不敢置信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，不幸罹難的小黃戴姓司機弟弟透露，目前砂石場還沒聯絡上，由於爸爸媽媽都住在安養院，不敢讓他們知道意外，哥哥平常從桃園市到台北是開計程車，平常都走省道省點過路費，經常半夜就出門，看哪裡可以載客就可多賺一點錢，怎麼會發生這種不幸，得知這項噩耗真的不敢置信。

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，死者妹妹說，砂石場聽說背景很硬，我們一定要討回公道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，死者妹妹說，砂石場聽說背景很硬，我們一定要討回公道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

戴姓司機妹妹也說，有網友說這家砂石場似乎有背景，家人很怕最後不了了之，希望大家幫忙問這家砂石場安檢是怎麼過的？聽說那道牆一補再補，到底怎麼通過安檢的，好好出門怎會遇此不幸，一定要討回公道；死者兒子則說，爸爸平常負責家裡所有開銷，半夜開始跑車希望能多賺一些，但發生這些意外，真的很心痛，砂石場到現在連一句道歉都沒有。

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，死者兒子透露，家裡開銷幾乎都是爸爸負責，遇此噩耗真得很難過也不敢相信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，死者兒子透露，家裡開銷幾乎都是爸爸負責，遇此噩耗真得很難過也不敢相信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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