出生22天僅增重50公克！女嬰遭生父凌虐「鎖骨、大腿都骨折」

▲剛出生22天女嬰遭虐，父親被依傷害罪嫌起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名剛出生22天的李姓女嬰今年2月因不停哭鬧被父母送醫，然而，醫護發現女嬰身上有骨折等多處傷勢，且女嬰出生22天僅增加50公克，懷疑女嬰遭虐待，趕緊通報社工單位。檢警介入調查後，李父坦承犯行，但辯稱自己照顧小孩睡眠不足、精神不濟，才會粗魯對待小孩，動作過大導致孩子受傷。高雄地檢署偵結全案，依傷害罪將李父起訴。至於李母則獲不起訴處分。

起訴指出，李姓女嬰今年1月出生，然而，李父照顧女嬰期間，多次以甩動、扭動下肢以及用力夾擊兩側肩膀等方式來虐待，造成女嬰雙側鎖骨骨折、左耳瘀傷以及左大腿骨折。此外，女嬰出生至今年2月3日為止，體重僅增加50公克。直到女嬰哭鬧不停，就醫後被醫護人員發現傷勢，全案因此曝光。

李父坦承犯行，辯稱他因照顧小孩睡眠不足、精神不濟，導致情緒不穩定才會粗魯對待小孩，且因動作過大才會讓孩子受傷。

醫師根據女嬰的傷況，認為傷勢不是分娩時造成，而是與施虐、疏於照護有關。另外，社工指出，女嬰出生22天重量僅增加50公克，不過在高醫照護3天後，重量即增加135公克。

對此，高雄地檢署偵結全案，確認李父虐童，依傷害罪將李父起訴。至於李母則獲不起訴處分。