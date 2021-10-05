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台鐵版挖眼案斷手畫面曝！藍衣怪手扶梯猛推　她驚悚回憶過程

記者洪靖宜／高雄報導

一名劉姓男子於臉書控訴，其岳父岳母4日早上7時許搭乘台鐵，於新左營站下車搭手扶梯時，遭到一名陌生男子攻擊，讓岳父岳母兩人當場被推下手扶梯。老夫妻目前在家中休息，老婦人手骨折還包紮著，老翁則是背部全是傷痕。

▲▼高雄怪男在車站狠推老夫婦。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

▲一名男子不明原因撞倒後方搭乘手扶梯的老夫婦。（圖／記者洪靖宜翻攝）

畫面拍下當時老先生和老太太下車後，一前一後要搭乘手扶梯，身穿深藍色衣服男子站他們前方，接著卻突然撞倒老翁，老翁又再壓到後方的老婦，兩人雙雙跌落。老夫妻的女婿在臉書指控，岳父岳母無緣無故遭到陌生男子攻擊，兩個80多歲老人當場跌落手扶梯，「誇張的是臺鐵站務人員的冷處理，兩人跌下後呼喊無人幫忙」，後續才有人員發現並帶去醫務室擦藥，不過並無協助報警，也請老人家自行就醫，「兩個老人家驚魂未定在那邊等我小姨子到來才報警」。

▲老夫妻於台鐵手扶梯遭人撞倒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲老婦人手包紮著，腳也有許多傷痕    。（圖／記者洪靖宜翻攝）

無辜遭撞倒的老夫妻回家休息中，可見受傷的老婦人手骨折仍包紮著，腳有不少明顯傷痕，連腳踝也明顯腫脹，想起當下她餘悸猶存，直呼：「很擔心被尬死(被手扶梯捲進去)！」，對方人看了看就走了，台鐵只告訴我們要自己去報警。而老翁回想當下則是說，對方身材纖瘦，年約60多歲，走在前方突然轉身壓我們，後面沒退路他們就摔倒了，手部和背部都還留有傷痕。

▲老夫妻於台鐵手扶梯遭人撞倒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲老婦人手包紮著，想起當下直呼很擔心被手扶梯捲進去   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

老夫妻女兒表示，是後來是接到電話才得知兩夫妻在車站內被推，當下就質疑「怎麼會沒有報警？」，是工作人員說只能包紮，要自行報警和就醫，後來到場打119才被告知上方就有鐵路警察，她認為，為何事發當下居然沒有員警到場，還讓嫌犯跑掉，直呼台鐵「非常離譜」，是站內發生的事，居然只有簡易包紮，也不能叫幫忙救護車和報警。

▲老夫妻於台鐵手扶梯遭人撞倒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲老翁背部則滿是傷痕    。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方表示，當天早上10時10分接到110通報，表示站前北路一樓有糾紛案，警方到場了解，沈姓夫婦由兒女陪同在電扶梯旁，有問是否報案和送醫，家屬表示先驗傷再看是否提告。根據被害人口述搭乘電扶梯前方男子推擠，積極調閱監視器釐清，全力追出這名男子。

台鐵新左營站長劉俊哲表示，根據監視器畫面，老夫妻前方有一名穿藍色上衣的男子疑似是重心不穩，往後撞到老翁再壓到老婦，站務人員見狀立刻上前按下電扶梯的停止鈕。當時檢視老夫妻傷勢，老婦手痛及擦傷，老翁則是背部擦傷，而藍衣男站在現場大約1分多鐘就自行離開，老夫妻當時未要求報案，也表示已經通知孩子前來處理，所以才沒有當下通報鐵路警和叫救護車。

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