誇張影片曝！高雄藍衣怪男「推老夫婦下手扶梯」　他背部全是血痕

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

一名男子控訴，其岳父岳母4日早上7時許搭乘台鐵，於新左營站下車搭手扶梯時，遭到一名陌生男子攻擊，讓岳父岳母兩人當場被推下手扶梯，釀成一人手骨折、一人背部全是傷痕，而這駭人又誇張的推人畫面也於稍早曝光，相當誇張。

原PO指控，當時岳父岳母無緣無故遭到陌生男子攻擊，兩個年過80歲的老人毫無預警地被推下手扶梯，「誇張的是臺鐵站務人員的冷處理，兩人跌下後呼喊無人幫忙」，後續才有人員發現並帶去醫務室擦藥，不過並無協助報警，也請老人家自行就醫」、「兩個老人家驚魂未定在那邊等我小姨子到來才報警」。

▲老夫婦跌落手扶梯。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

從畫面中可見，當時原PO的岳父岳母正要搭手扶梯上樓，但前方的一名藍衣男子，卻角度奇怪地撞倒原PO的岳父，而之後岳父又再壓到後方的岳母，兩人雙雙跌落手扶梯。

原PO不捨地說，「把此事說出來要大家注意，因為沒處理有可能還會有下一個受害者」，看到老人家被攻擊得全身是傷實在很心疼，岳父背部全是被手扶梯鋸齒刮傷的痕跡，岳母更是連手都骨折了。

針對此案，台鐵新左營站長劉俊哲表示，根據監視器畫面，老夫妻前方有一名穿藍色上衣的男子疑似是重心不穩，往後撞到老翁再壓到老婦，站務人員見狀立刻上前按下電扶梯的停止鈕。當時檢視老夫妻傷勢，老婦手痛及擦傷，老翁則是背部擦傷，而藍衣男站在現場大約1分多鐘就自行離開，老夫妻當時未要求報案，也表示已經通知孩子前來處理，所以才沒有當下通報鐵路警和叫救護車。

鐵路警察局高雄分局左營分駐所表示，該局在早上10點10分接獲110通報有糾紛，在站前一街出口找到這對沈姓老夫妻，透過女兒報案，對警方說，在2小時前，父母遭不明人士推擠受傷，台鐵只送到醫護室簡單包紮。

經調閱監視器，的確有一名男子與老夫婦發生碰撞，但該男子是否蓄意推倒老夫妻，還有追查該名男子到案說明，目前已受理報案。