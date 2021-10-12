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彩券行逆子潑汽油燒死母親還判賠654萬餘元　二審仍判17年

▲▼彩券行灑油縱火燒死母親的男子林偉華。（圖／記者吳銘峯攝）

▲彩券行潑油縱火燒死母親的林姓男子。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新店區林姓男子，懷疑家人在背後說壞話，去年1月間買汽油縱火燒自家彩券行，當場燒死母親，並燒傷父親、姊姊。一審將林男判刑17年，另外也判他須賠償654萬餘元。刑案部分上訴，高等法院12日仍將他判刑17年。

本案發生於去年春節期間，林男（36歲）與家人同住新店區中興路3段上的房屋，客廳改裝為彩券行，由父母經營。案發於1月28日，林男懷疑父親、姊姊在背後說他壞話，當天與家人爆發口角後離家。晚間9點，他提著汽油桶返家，又與姊姊爆發口角，盛怒之下朝姊姊潑灑汽油縱火，彩券行立即陷入火海，還延燒隔鄰洗車場。

警消人員獲報後趕赴現場，雖然即時撲滅大火，但林男母親因行動不便、逃生不及，倒臥在火場中，身上有大面積燒傷，送醫後不治；另外林男的父親、姊姊，也都被燒傷，目前仍在復健中。林男則在犯案後躲到附近的網咖、旅店中，遭檢警逮捕並聲押獲准。全案偵查終結後，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，因父親不斷求情，再加上林男多次表示歉意，一審法院將他判刑17年；另外賠償部分，一審也判決林男須賠償父親、姊姊共654萬餘元。案件上訴第二審，高等法院審理期間，林男曾當庭表示非常後悔，還說自己犯下如此嚴重的犯行，乾脆被槍斃算了；林男也提出正當防衛、精神疾病等理由抗辯，希望法院輕判。

全案於12日宣判，高院仍認定他犯「家暴殺害直系血親尊親屬罪」，但對於林男主張的正當防衛、精神疾病等抗辯，高院全不採信，審酌他以縱火的方式燒死母親，另外還燒傷家人，本應重判；但因林男父親求情，因此高院最後維持原判。本案可上訴。

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