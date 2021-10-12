「慢、看、停」里港警率義交+志工　路口4語言交通安全宣導

▲里港警分局率同義交、志工路口宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局配合交通部10月交通安全月政策，宣導「路口慢看停，行人停看聽」，日前由員警帶著義交夥伴們及志工媽媽於里港車站前的五叉大路口，以4種語言為交通安全宣導，期盼喚起大眾「行」的安全意識，共同實踐、降低通事故發生，保障生命財產安全。

里港警分局交通宣導團在7日於下班、放學的尖峰時段，手持標語、布條，並以國、台、客、英等四種語言，在重要路口進行交通安全宣導，除了提醒放學騎腳踏車的青年學子經過路口要放慢速度，再三查看。

更呼籲來往的行人應在劃設之人行道行走，在未劃設人行道之道路，應靠邊行走，並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲，穿越道路應遵守警察、專用號誌之指示，並應注意左右有無來車，小心迅速通過。

里港分局分局長鄭頴聰表示：行人行走時應靠邊行走，多穿亮色衣物，注意大型車輛視覺死角，穿越馬路時記得要走行人穿越道，不要低頭滑手機，駕駛人行經行人穿越道記得要禮讓行人優先通行，並保持3公尺以上的距離，切勿在路口轉角或是行人穿越道上違規停車，交通安全需靠你我共同守護，方能降低交通事故的發生，維護交通安全。