世衛籲分享「疫苗配方」　莫德納董事長拒絕：無此計畫

▲WHO呼籲廠商分享疫苗配方，美國莫德納董事長回應，目前沒有相關計畫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國疫苗廠商莫德納（Moderna）共同創辦人暨董事長阿費揚（Noubar Afeyan）表示，公司高層認為擴大自廠的生產是增加全球供應量的最佳方法，因此目前沒有分享新冠疫苗配方的計畫。

阿費揚接受美聯社採訪報導時，重申了莫德納公司一年前做出的承諾，在疫情期間不會對任何製造新冠疫苗的廠商以專利侵權為由禁止生產銷售，「我們沒必要這麼做，我們認為這是正確、負責任的做法，我們希望疫苗能幫助世界。」

但對於聯合國世衛組織敦促莫德納提供疫苗配方，阿費揚則表示，公司分析了若分享配方是否會讓mRNA技術更好、是否確定可以擴大生產以便於2022年額外增加數十億劑的產量，「在接下來6到9個月之內，以高效率方式生產高質量疫苗的最可靠方法是，我們公司自行生產。」他解釋，WHO與其他組織的呼籲是基於莫德納無法擁有足夠的生產能力的假設之上，但他認為實際上公司足以做到。

▲莫德納公司認為，自行生產是增加全球疫苗供應的最可靠途徑。（圖／路透）

當被問及如果他人使用莫德納專利配方從零開始研究時，他們會取得多大的成功時，阿費揚拒絕猜測成果，但他回答「我很難想像，他們能夠在短時間內實現任何有意義的規模，並達到我們能認可的水準。」然而，阿費揚也認同，向貧窮國家供貨是「非常重要」的輸出，莫德納正在與多國政府合作，幫助他們確保供貨，以達成向低收入國家出貨的明確目標。

另外，莫德納5月向聯合國支持的COVAX疫苗計畫提供總計5億劑疫苗，可能有4000萬劑疫苗將在今年第4季度開始運送，其餘的將在明年供應。

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