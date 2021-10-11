剩花博！莫德納2劑預約「各區秒殺」　北市：3疫苗同時打「難就近接種」

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

北市規劃11日上午9時開放8月4日前已接種過第一劑莫德納的68歲民眾、55歲以上原住民可預約接種第二劑，不過台北市文山區華興里長陳峙穎說，開放1小時該區的接種點就已經額滿，只剩下中山區的花博接種點。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，由於有3種疫苗正同時要接種，必須分配醫院量能，所以沒辦法滿足所有人就近接種。

北市於10月11日早上9時起，開放8月4日已接種過第一劑莫德納疫苗的北市68歲以上民眾、55歲以上原住民，可於台北市疫苗接種系統預約第二劑；蔡炳坤提及，預約系統剛開放15分鐘，就湧入1萬3515人預約成功，相當踴躍，此次提供預約量增加到5萬5949劑，預約時間到10月12日中午12點截止，並於10月13日起接種。

不過，台北市文山區華興里長陳峙穎上午10時表示，文山區的名額已經額滿，只剩下中山區的花博接種點，並向來詢問疫苗預約的長者說明，因為各區都在打流感疫苗或其他疫苗，人手不足，所以各個行政區都只有1個醫療院所，剩下都要集中至花博場館。

針對各區接種站陸續額滿，蔡炳坤11日下午表示，截至下午2時，已有約2.7萬名民眾完成預約，這次12行政區都有開放接種點，是延續之前70歲以上長者電話預約的醫院量能，並且搭配花博接種站，總計開出5.5萬量能。

蔡炳坤提及，因為中央同時在開放第一劑BNT預約，北市開了11多萬的量能，且10月12日中央又要開放AZ疫苗預約，北市也同樣提供11萬醫療量能，面對3種疫苗同時接種的情況，北市必須把醫療量能做分配，所以無法滿足所有人就近接種，只能請民眾多見諒。

北市衛生局於11日下午召開防疫記者會，衛生局專委歐佳齡也說明，目前有非常多疫苗在同時接種，中央有時候是開放BNT，有時是AZ，有時又是莫德納或高端，且又碰上流感疫苗，導致醫療院所量能吃緊，所以將較多量能放在花博大型接種場地。