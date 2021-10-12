北市校園病毒威脅再+1！今2國小復課　內湖幼兒園停至23日

▲北市今2國小復課，圖為長安國小。（資料圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

華航女副機師（案16377）上週確診Delta病毒株，其2名小孩分別就讀北市大安區建安國小、文山區萬芳國小，2校及補習班皆進行預防性停課，今（12）日副課。另外內湖某幼兒園昨（11）日有一名40多歲女員工確診，將停課14天至23日復課。

指揮中心先前表示，案16377已經接種過2劑莫德納疫苗，返國後依規定進5天居家檢疫，之後進行9天加強版自主健康管理，10月5日採檢陽性，Ct值33，10月6日二採Ct值22。

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案16377兩名小孩分別就讀建安國小及萬芳國小，建安國小受影響人數為同班學生28生、他班3生、教師12人，萬芳國小受影響人數為同班學生28生、扯鈴隊8生、課後班12生、教師9人，某補習班也有班級學生12人、老師2人受到影響，總計114人全都是「自主健康管理」，停課日期從10月6日至10月10日，今（12）日復課。

昨日新增一例本土病例（案16411）居住在新北市，為40多歲女性、在內湖區某私立幼兒園上班，Ct值34.9，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，但由於二度採檢陰性、且抗體為陽性，研判應屬於舊案。

北市衛生局昨指出，該幼兒園已匡列81人做居家隔離，包括開娃娃車的司機、搭乘娃娃車的人，以及老師、學生等，另安排43名其他班級的老師和學生自主健康監測，並採取停課14天，從最後接觸日10月8日的隔一天（10月9日）開始計算，直至10月23日復課，並持續追蹤相關結果。