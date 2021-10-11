　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請「緊急使用授權」

▲▼美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國藥廠默沙東集團今天表示，已針對旗下COVID-19抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），向美國監管當局提出緊急使用授權（EUA）申請。

默沙東集團（Merck & Co.）先前宣稱，對輕至中度染疫者投下實驗性的莫納皮拉韋，可大幅降低住院或死亡的風險，如今藥廠正式申請緊急使用授權，莫納皮拉韋有望成為首個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥物。

默沙東集團指出，迄今已完成的病毒定序顯示，莫納皮拉韋對所有的COVID-19變異株皆有效，包含Delta變異株，若這一能在家中服用的藥物取得授權，將可以協助改變COVID-19臨床診治。

默沙東和生物技術公司Ridgeback Biotherapeutics聯手研發莫納皮拉韋，上週公布臨床試驗期中分析的效力數據，讓醫療生技類股「大洗牌」，重挫莫德納、輝瑞、BNT等COVID-19疫苗製造藥廠的股價。

此外，吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc.）研發的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）和類固醇地塞米松（Dexamethasone），通常是在患者已住院才會投藥，相比之下，莫納皮拉韋可在家口服，佔有優勢。

美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals Inc）和禮來（Eli Lilly）研發的數種單株抗體藥物，目前也因投藥程序困難，使用率有限。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
24歲辣媽「挺2球渾圓」　13秒畫面萬人嗨翻
「我不是好命子」陳柏惟坦言犯過錯願改進　喊話鄉親反惡霸
蔡阿嘎金錢豹KTV「叫小姐」　2小時噴1.4萬
花蓮宣布明停班課！全台停班停課一覽
圓規逼近　全台停班停課一覽！屏東、苗栗宣布明正常上班課
《魷魚遊戲》001號老爺爺開IG了　發文超國際

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請「緊急使用授權」

婚禮釣到天菜伴郎！她猴急直奔旅館　床戰嗨過頭竟引發心臟病

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋神還原椪糖、玻璃橋關卡　淘汰下場曝

16歲少女「開趴慶生」慘遭下藥輪流性侵　噁狼還揪友進房圍觀

緊身衣炸出深溝！24歲辣媽「挺2球渾圓」　13秒畫面萬人嗨翻

快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！「3位學者」共獲殊榮　奪獎金3200萬新台幣

政治素人「法版川普」民調衝第2！　主打零移民挑戰2022總統大位

美國阿拉斯加州外海發生規模6.5地震　無海嘯威脅

軍機墜毀亞馬遜雨林！現場燃燒畫面曝光　機上6人全罹難

日首相岸田文雄稱「台灣是重要夥伴」　尋求深化台日關係

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

老公爭奪戰！父女倆黏TT媽吃醋　前世情人破音嘶吼：他是我的啦

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

前男友：我要結婚了..「娶的是小三」！　金高銀護自尊騙「我也要嫁了」轉身GG

希澈有弱點了！「你有女朋友嗎」笑噴語塞　一句「想接吻」太自戀...銀赫.東海秒認出

霸王小橘貓VS.仿真虎頭後背包！　超俗辣緊盯瞬間「飛機耳＋炸毛」

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請「緊急使用授權」

婚禮釣到天菜伴郎！她猴急直奔旅館　床戰嗨過頭竟引發心臟病

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋神還原椪糖、玻璃橋關卡　淘汰下場曝

16歲少女「開趴慶生」慘遭下藥輪流性侵　噁狼還揪友進房圍觀

緊身衣炸出深溝！24歲辣媽「挺2球渾圓」　13秒畫面萬人嗨翻

快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！「3位學者」共獲殊榮　奪獎金3200萬新台幣

政治素人「法版川普」民調衝第2！　主打零移民挑戰2022總統大位

美國阿拉斯加州外海發生規模6.5地震　無海嘯威脅

軍機墜毀亞馬遜雨林！現場燃燒畫面曝光　機上6人全罹難

日首相岸田文雄稱「台灣是重要夥伴」　尋求深化台日關係

KIMIKO逆天身材根本「視覺詐欺」　洩真實體重網驚呆：看不出來！

圓規接近中！全台停班停課一覽　宜蘭12日正常上班上課

湯姆斯盃／男雙「楊肉盧」成功關門！　中華5點全勝阿爾及利亞

撐不到1分鐘＝早洩？泌尿醫「殘酷自評表」超過8分GG了

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請「緊急使用授權」

朱孝天「藝人沒政治立場」遭陸網出征！　急改口：望兩岸趕快統一

圓規暴雨狂炸整晚！「這兩區」防超大豪雨　屏東滿州現11級強陣風　

蔡阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」　2小時噴1.4萬…一現身他秒變臉

陳文杰追平安！印象中生日都打不好　苦笑：賽前很平靜

快訊／威力彩「頭獎5.2億」下期繼續　今彩539千萬大獎3注開出

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

少女失蹤懸案　Google驚見最後身影

19歲爽中3.7億頭獎　得主現況曝光

懶尪不清魚缸　人妻把紅龍魚炸來吃

中國申請入CPTPP　經濟學人：北京很少天真行事

抽脂抽到死！正妹花5千變美卻送命

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋開放參賽

埃及上萬盒國藥疫苗被扔掉　3人被捕

女排甜心劈腿像喝水！羞辱雙胞胎姊內容曝

紐時：莫德納追逐獲利 令窮國難以取得疫苗

婆婆每天半夜4點狂吼　網揭唯一解法

人妻壞壞完休克　竟是對老公精液過敏

少女慶生遭輪流性侵　噁狼揪友圍觀

演員「布景壓頭」慘死畫面曝　觀眾以為還在演

更多熱門

相關新聞

剩花博！莫德納2劑預約「各區秒殺」

剩花博！莫德納2劑預約「各區秒殺」

北市規劃11日上午9時開放8月4日前已接種過第一劑莫德納的68歲民眾、55歲以上原住民可預約接種第二劑，不過台北市文山區華興里長陳峙穎說，開放1小時該區的接種點就已經額滿，只剩下中山區的花博接種點。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，由於有3種疫苗正同時要接種，必須分配醫院量能，所以沒辦法滿足所有人就近接種。

夫婦欲打流感疫苗「誤打BNT」　日本鬧烏龍

夫婦欲打流感疫苗「誤打BNT」　日本鬧烏龍

北市2國小＋1補習班「明順利復課」

北市2國小＋1補習班「明順利復課」

「這年齡層」終於等到BNT！鄉民狂謝1個人

「這年齡層」終於等到BNT！鄉民狂謝1個人

染疫師住新北！內湖某幼兒園停課14天

染疫師住新北！內湖某幼兒園停課14天

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染默沙東molnupiravir莫納皮拉韋莫納拉韋

讀者迴響

熱門新聞

颱風圓規逼近　全台停班停課一覽

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

第12輪莫德納！10/18開放預約

查好食券店家「結帳卻不能用」！苦主嘆：你不孤單

基本工資調高！明年4筆費用跟著漲

果農被口塞下體慘死　凶手竟是「他」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝明日颱風假機率

逗弄比特犬爆血亡　犬隻現況曝光

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男神鳳小岳崩壞！汽球式暴肥「禿頭+雙下巴」網嚇瘋

更多

最夯影音

更多
許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ
爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面