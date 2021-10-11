默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請「緊急使用授權」

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）



中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國藥廠默沙東集團今天表示，已針對旗下COVID-19抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），向美國監管當局提出緊急使用授權（EUA）申請。

默沙東集團（Merck & Co.）先前宣稱，對輕至中度染疫者投下實驗性的莫納皮拉韋，可大幅降低住院或死亡的風險，如今藥廠正式申請緊急使用授權，莫納皮拉韋有望成為首個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥物。

默沙東集團指出，迄今已完成的病毒定序顯示，莫納皮拉韋對所有的COVID-19變異株皆有效，包含Delta變異株，若這一能在家中服用的藥物取得授權，將可以協助改變COVID-19臨床診治。

默沙東和生物技術公司Ridgeback Biotherapeutics聯手研發莫納皮拉韋，上週公布臨床試驗期中分析的效力數據，讓醫療生技類股「大洗牌」，重挫莫德納、輝瑞、BNT等COVID-19疫苗製造藥廠的股價。

此外，吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc.）研發的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）和類固醇地塞米松（Dexamethasone），通常是在患者已住院才會投藥，相比之下，莫納皮拉韋可在家口服，佔有優勢。

美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals Inc）和禮來（Eli Lilly）研發的數種單株抗體藥物，目前也因投藥程序困難，使用率有限。