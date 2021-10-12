　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國總理：11月起「10國旅客」完整接種者入境免隔離

▲▼泰國,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲泰國在11月起，開放10個低風險國家旅客，完整接種疫苗就可以免隔離入境。（圖／路透）

中央社記者呂欣憓曼谷11日專電

泰國總理帕拉育今天宣布，自11月1日起，包括英國、新加坡、德國、美國和中國等10個低風險國家旅客，只要完整接種疫苗就能入境泰國免隔離。完整國家名單將由泰國疫情指揮中心近期內宣布。

帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）6月16日透過電視演說發表政策表示，為了恢復在過去一年受到影響的民生經濟與旅遊業，從6月16日算起120天內，泰國準備全面開放國境，完整接種過疫苗的國際人士可以入境泰國免隔離。

帕拉育今天晚間再度透過電視演說指出，他指示疫情指揮中心和公共衛生部在本週內確認，11月1日能允許來自低風險國家且完整接種疫苗的旅客入境泰國免隔離。

帕拉育指出，國際旅客有完整接種疫苗證明，在出發前做過核酸檢測，透過空路抵達泰國後再做一次檢測，就不需要隔離，能在泰國國內自由移動。

▲▼泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）。（圖／路透）

▲泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）。（圖／路透）

帕拉育指出，初步規劃從10個低風險國家包括英國、新加坡、德國、美國和中國等國來的旅客可以免隔離。媒體詢問其餘5國名單，外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）向媒體表示，完整名單和細節將由疫情指揮中心在近期內宣布。

帕拉育表示，12月1日這份名單將進一步增加國家數目，明年1月1日希望增加更多國家。

帕拉育也感謝泰國醫療人員和各界的努力，讓泰國可以逐步達成開放國境的目標。截至今天為止，泰國6600萬人口中約35.36%的人口已完整接種疫苗。

疫情指揮中心日前曾宣布從11月1日起開放完整接種疫苗的旅客入境曼谷、華欣（Hua Hin）、巴達雅（Pattaya）、清邁（Chiangmai）及武里喃府（Buriram）等地區免隔離，帕拉育今天宣布後是否代表11月1日起完整接種旅客入境全泰國免隔離，將由疫情指揮中心進一步宣布執行細節。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
圓規接近！全台停班停課一覽　3縣市放颱風假
他拆五倍券驚覺是「七倍券」！離奇多2000　網羨慕爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國總理：11月起「10國旅客」完整接種者入境免隔離

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

道瓊早盤「大漲近200點」　油價突破81美元後能源股領漲

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請「緊急使用授權」

婚禮釣到天菜伴郎！她猴急直奔旅館　床戰嗨過頭竟引發心臟病

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋神還原椪糖、玻璃橋關卡　淘汰下場曝

16歲少女「開趴慶生」慘遭下藥輪流性侵　噁狼還揪友進房圍觀

緊身衣炸出深溝！24歲辣媽「挺2球渾圓」　13秒畫面萬人嗨翻

快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！「3位學者」共獲殊榮　奪獎金3200萬新台幣

政治素人「法版川普」民調衝第2！　主打零移民挑戰2022總統大位

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

圓規颱風來了！蘭嶼宣布停班課1天　北部、東半部防「豪雨以上」強降雨

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

泰國總理：11月起「10國旅客」完整接種者入境免隔離

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

道瓊早盤「大漲近200點」　油價突破81美元後能源股領漲

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請「緊急使用授權」

婚禮釣到天菜伴郎！她猴急直奔旅館　床戰嗨過頭竟引發心臟病

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋神還原椪糖、玻璃橋關卡　淘汰下場曝

16歲少女「開趴慶生」慘遭下藥輪流性侵　噁狼還揪友進房圍觀

緊身衣炸出深溝！24歲辣媽「挺2球渾圓」　13秒畫面萬人嗨翻

快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！「3位學者」共獲殊榮　奪獎金3200萬新台幣

政治素人「法版川普」民調衝第2！　主打零移民挑戰2022總統大位

預測2022新任台北市長！吳子嘉喊他「當選沒問題」：民進黨做太爛

英國新航艦「停靠新加坡」　再度強調向亞洲傾斜意願

菲律賓軍方首獲「防空飛彈」　強化海上戰力

泰國總理：11月起「10國旅客」完整接種者入境免隔離

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

快訊／圓規颱風逼近　水利署：花蓮縣卓溪鄉列二級淹水警戒！

道瓊早盤「大漲近200點」　油價突破81美元後能源股領漲

圓規強風吹倒路樹！台東東河「一天倒3顆」…收假車輛回堵2公里

圓規通過台灣南方！風雨愈晚愈強　宜蘭台中山區一天破500毫米

才遭公司解約　龍龍算命被預言「事業超旺」：會比現在紅10倍！

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

國際熱門新聞

少女失蹤懸案　Google驚見最後身影

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋開放參賽

24歲豪乳辣媽「挺2球渾圓」粉絲嗨翻

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

她婚禮釣到天菜急床戰　嗨過頭竟引發心臟病

少女慶生遭輪流性侵　噁狼揪友圍觀

道瓊早盤「大漲200點」　油價突破81美元後能源股領漲

懶尪不清魚缸　人妻把紅龍魚炸來吃

泰國總理：11月起10國旅客完整接種者入境免隔離

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請緊急使用授權

Google街景驚見路邊做半套！巨根遮不住

女排甜心劈腿像喝水！羞辱雙胞胎姊內容曝

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

更多熱門

相關新聞

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請緊急使用授權

默沙東抗疫口服藥　正式向美國申請緊急使用授權

美國藥廠默沙東集團今天表示，已針對旗下COVID-19抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），向美國監管當局提出緊急使用授權（EUA）申請。

剩花博！莫德納2劑預約「各區秒殺」

剩花博！莫德納2劑預約「各區秒殺」

夫婦欲打流感疫苗「誤打BNT」　日本鬧烏龍

夫婦欲打流感疫苗「誤打BNT」　日本鬧烏龍

北市2國小＋1補習班「明順利復課」

北市2國小＋1補習班「明順利復課」

「這年齡層」終於等到BNT！鄉民狂謝1個人

「這年齡層」終於等到BNT！鄉民狂謝1個人

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染泰國東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

颱風圓規逼近　全台停班停課一覽

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男神鳳小岳崩壞！汽球式暴肥「禿頭+雙下巴」網嚇瘋

《魷魚遊戲》001號老爺爺開IG了！

第12輪莫德納！10/18開放預約

他領五倍券變七倍券！離奇多2千網羨慕

羅志祥自揭2年沒工作！　甜認「她的出現」生活改變：我是妳的唯一

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

LIVE／圓規最近台灣時刻！氣象局最新說明

伴郎單膝下跪獻戒指給新娘　全場驚呆：來搶親？

粗心女網友領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：吞下去

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面