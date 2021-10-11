《紐時》踢爆疫苗差別待遇！　莫德納回應：明年提供10億劑給窮國

▲莫德納準備在非洲設廠，預計在2022年能向貧窮國家提供10億劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國《紐約時報》踢爆，莫德納公司（Moderna）的新冠疫苗幾乎只供應富國，讓較窮國家枯等，公司也因此賺進數十億美元。莫德納則表示，目前已經準備在非洲設廠，預計在2022年能增加產量，向貧窮國家提供10億劑疫苗。

根據《紐約時報》報導，追蹤疫苗出貨數據的公司Airfinity提供的資料顯示，莫德納疫苗出貨給富國的比例高於任何其他新冠疫苗廠商。只有少數中等收入國家和莫德納達成疫苗採購協議，且其中大部分仍尚未收到任何出貨；至少有3個中等收入國家的政府官員透露，他們的採購價格高於美國或歐盟。

莫德納回應指出，他們正計畫在非洲設立工廠，希望能夠在2022年提高產量，提供至少10億劑疫苗給貧窮國家；但並未指出要在非洲哪個國家設廠，也未給出具體時間。莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）受訪時表示，他們公司的疫苗無法惠及更貧窮國家的人，但情況並非他所能控制，他也感到非常遺憾。

據了解，莫德納出貨給世界銀行（World Bank）所列低收入國家的疫苗數量僅約100萬劑，反觀美國藥廠輝瑞（Pfizer）和嬌生（Johnson & Johnson）對這類國家的疫苗出貨量則分別達到840萬劑和約2500萬劑。

美國政府給予莫德納13億美元（約新台幣364億元）疫苗研發補助款，每劑採購價是15至16.5美元；歐盟採購的莫德納疫苗每劑價格為22.6至25.5美元，而世銀列為中上收入國家的波札那、泰國和哥倫比亞採購價則介於27和30美元。

莫德納曾表示，新冠疫苗預估今年可為公司創造至少200億美元（約新台幣5600億元）營收，這將使得莫德納疫苗名列史上最賺錢醫療產品之一。不過，莫德納不像輝瑞、嬌生和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）有多款藥品和其他產品，他們唯一商品就是新冠疫苗。

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