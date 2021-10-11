「檢出舊案」有必要監測性篩檢？　指揮中心：有專案可認定

▲莊人祥報告今新增1本土個案。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台灣本土疫情趨緩，但日前驗出1例本土，一名1歲女童確診，Ct值38，屬於感染較久個案，指揮中心研判屬於舊案。針對舊案驗出是否浪費防疫量能？國內感染科專家認為，階段監測性篩檢其實有必要。指揮中心今（11日）表示，有專案可認定空間。

對於階段性篩檢，林口長庚副院長邱政洵受訪表示，以醫院採檢來說，包括入住病人、陪病者都還來自社區，某程度就是反映社區狀態，階段監測性篩檢還是有它的必要性，即便部分採檢都是陰性，發現舊案可能也已經沒有傳染力，但如果發現不尋常個案，才能迅速做好防疫。

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邱政洵舉例之前新北幼兒園一案，當時也是有部分個案是不明感染源的，疫情越擴越大，當時也要持續去做疫調，因此階段監測性篩檢還是相當重要。至於什麼時候可以喊停？他則直言，還沒哪麼快，畢竟每天境外移入還很多，未來何時要喊停，也完全由指揮中心去做決定。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，舊案或是比較久遠非近期感染，都要經過二採，加上抗體檢驗，及相關疫調結果之後才能初步認定，第一時間相關接觸者匡列，以及隔離還有採檢都已同步進行，後續如果針對舊案，有過去曾確診過或接觸過或疫調起來，有認為是久遠個案，針對後續採檢結果可提早解隔，有專案可認定。