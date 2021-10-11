快訊／今增1例本土「是幼稚園員工」　接觸者匡列98人！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增1例本土個案，個案為40多歲女性，今年10月9日因其他原因就醫採檢，並於今日確診（Ct值34.9，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。衛生單位已匡列接觸者98人，其中67人列居家隔離、1人列自主健康管理、其餘30人列自我健康監測；將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

發言人莊人祥表示，評估該名員工應該屬於舊案，今天針對個案再度採檢，PCR結果是陰性，個案也表示今年5月下旬有些咳嗽症狀，不過因為該個案是幼稚園員工，所以會針對相關接觸者做匡列，目前已經匡列98人，其中67人居家隔離，1人自主健康管理，其他自主健康監測，其餘進行後續採檢。

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另外，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自印尼(3例，案16405-16407)、美國(2例，案16408、案16412)、菲律賓(2例，案16409、案16410)、新加坡(案16413)及蒙古(2例，案16414、案16415)入境，入境日介於9月26日至10月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。