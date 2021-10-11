今10境外7人突破性感染！本國男「已打2劑BNT」從美返台確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及10例境外移入。境外移入個案中有7人突破性感染。其中一名40多歲本國籍男性，曾打2劑BNT，從美返台仍確診。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自印尼（3例，案16405-16407）、美國（2例，案16408、案16412）、菲律賓（2例，案16409、案16410）、新加坡（案16413）及蒙古（2例，案16414、案16415）入境，入境日介於9月26日至10月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，10例境外移入中有7例突破性感染，分別是案16405和案16406都打中國大陸科興；案16409打AZ；案16410和案16412打BNT；案16414和案16415打中國大陸國藥。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,602,515例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,585,122例排除)，其中16,305例確診，分別為1,668例境外移入，14,583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。