驚悚畫面曝！他連假聚餐回家慘被撞死　4乘客直擊奪命瞬間嚇傻

記者張君豪、游宗樺／台北報導

台北市中山區11日凌晨2時許，一輛多元計程車行經市民大道，疑似大雨視線不良，在復興南路路口時撞上一名行人，行人當場倒地，地面留下大量鮮血，一度失去生命跡象，被緊急送醫急救後仍未脫離險境、凌晨4時許陳男急救無效宣告不治。

▲林男開著多元計程車，與行人發生碰撞車禍，行人送醫後仍命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男開著多元計程車，與行人發生碰撞車禍，行人送醫後仍命危。（圖／記者游宗樺攝）



據了解，林姓男子（53歲）事發時開著黑色多元計程車，由東往西行駛在市民大道上，在復興南路路口時，與在人行道上的陳姓男子（54歲）發生碰撞，陳男倒地流出大量鮮血，一度失去生命跡象，被緊急送往國泰醫院急救仍未脫離險境，送達醫院時生命垂危！昏迷指數僅有3。



警方調查陳姓男子當時在朋友家喝完酒，徒步返家時遭到多元計程車駕駛林男撞擊，當時計程車上還有4名乘客，目擊車輛撞行人過程嚇得尖叫報警！



消防局救護人員到場將被撞的陳男送醫搶救，但凌晨4時因顱內出血嚴重急救無效宣告不治，多元計程車林姓駕駛則遭警方帶回，他向警方辯稱當時下雨視線不佳，未注意到車前有人才會肇事，警方訊後依過失致死罪嫌送辦。

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