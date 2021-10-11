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好市多塞爆！收假日「結帳等45分↑」一度封停車場　百人瘋搶它

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲前往嘉義店的網友表示，「開門不到1小時，就已經排到看不見尾」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（11）日是雙十連假最後一天，收假日不僅國道大塞車、北返車潮湧現，美式賣場好市多（Costco）也滿滿都是人！有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》回報，包括高雄大順店、台中北屯店、桃園南崁店通通都大排長龍，讓不少人排隊排到都傻掉，「從收銀排到生鮮區」、「連假真的是一堆人。」

有網友早上前往中和好市多，結果發現人多到停車場封閉，「裡面結帳櫃台排隊快到最後面的肉品區，外面馬路整條紅通通，如果要進去的人要三思……」並說他自己就是那個被困在外面的人，而且早上外面還下大暴雨，店內則是漏水「下小雨」。要離開的時候，他則是回報，車潮是有稍微舒緩，但賣場內的人還是很多。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲中壢店（左）及高雄大順店（右）也擠滿採買人潮。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

還有前往高雄大順店的網友表示，「人山人海，我正在排隊結帳中，結帳區在最前面，生鮮鮭魚在最後面」，而他只排在生鮮鮭魚區的前面而已，哭笑不得用hashtag表達自己的心情「#完全不敢買生鮮冷藏的」、「#我錯了」、「#不該連假三天的時間來」。

貼文一出，就有會員不禁嘆氣，「車多、人多，排隊結帳人更多，今天都一直排隊」、「進去時排隊15分鐘，拿要買的東西5分鐘，結帳排隊45分鐘」、「藥局跟一般結帳都在排隊」、「今天是兩檔特價交疊日的第一天，又是休假最後一天，昨天就叫老公趕快去買一買，今天絕對不能去好市多。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲台中北屯結帳區人山人海。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不少人也回報各家好市多的情況，大部分都是人滿為患，「我今天也是排了約25分鐘才結到帳，台中北屯」、「剛從南崁店離開，也是大排長龍，結帳動線非常不好，也沒有店內人員指揮」、「嘉義店開門不到一小時，就已經排到看不見尾」、「今天新竹9:30進現場就排隊排到衛生紙那邊了，超誇張的。」

還有網友透露，人會這麼多，很有可能是為了搶一組日本的維他命B群，「因為今天大家都要買合力他命，昨天星期日很順不用排隊」、「今天全台都如此，連假加上10/11優惠又都去買合力他命」、「今天第一天折扣，大家怕買不到啊」、「北投店早上9:30就開始堵車了，10:30已有200多人排隊買合利他命。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有人認為，很多會員應該是要去搶這款保健食品。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

只見該款保健食品原價4149元，一組有280錠2大罐、再附一瓶60錠的小瓶裝，活動折價350元，等於一組3799元。就有內行人指出，日本買一瓶270錠的大約台幣1600元左右，好市多的組合換算下來是1780元，真的很划算。甚至有網友為了它發文「為了買這組，結果排了一個小時才結帳！是不是太誇張了呀！」

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