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早上10點衝好市多買鮮奶　見狂客「掃貨12箱」傻眼！內行1招買到了

▲▼好市多內湖店人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲原PO每次去好市多買鮮奶都撲空。（圖／記者劉亮亨攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多「科克蘭牌牛奶」是不少人必買的商品之一，因此常常出現缺貨的狀況，一名女網友學聰明，抓早上10點時進賣場購物，當她還在進門時，卻發很多人已經推著推車準備要回家了，突然發現其中一位客人，推車上竟然擺著12箱科克蘭牛奶，讓她超錯愕，「終於知道為什麼總是買不到了」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，每次到賣場買科克蘭牛奶總是缺貨，「這次抓剛好早上10點，營業時間到時進去購物」，想碰碰運氣看能不能成功買到，卻發現很多人早已推著推車，準備要結帳回家，然而，其中有一位民眾直接掃了12箱科克蘭鮮奶，正在在等電梯要去結帳，原PO恍然大悟，「覺得獲得真相了，原來不是買不到不是缺貨，是我們去錯時間」。

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貼文曝光後，不少網友也哭喊買不到，「我已經兩個月沒買到了，而且我是早上十點前入場」、「台中的中午去就沒了」、「我去台中的，早上10點半去都沒看到」、「我都九點半去，已經兩次都買不到」、「中壢店，今天開門就進去還是沒有半瓶」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友透露，早上去買到的機會比較大。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

也有買到的網友分享經驗，「去了三次才買到，內湖真的要中午前去才有」、「下午三點之後一定買不到，要10點開門趕快買」、「上次11點和娘親去只買到一組科特蘭」、「我也都早上去好市多，架上都一堆」、「我也納悶很久，在結帳時問小姐她說，每天都有貨，是妳買的時間不對，早上來一定買到」。

也有網友建議要限購，「原來是有人掃貨，建議要限制」、「不用嚴格到一卡限購一組，但是應該要有個限購範圍。不然除了鮮奶還有很多商品都常常買不到。尤其大老遠去，家裡長期依賴的消耗品又沒買到，有股淡淡的哀傷」、「之前有限購的時候，每次去都有，後來沒限購，也都有買到，結果有一次，傍晚去居然沒了」。

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