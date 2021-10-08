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迎接雙十連假滿滿人潮　台東連續5天防疫清消大作戰

▲雙十連續假期前後，台東縣府將進行大消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲雙十連續假期前後，台東縣府將進行大消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在COVID-19疫情稍微趨緩下，台東早已成為旅遊熱點，加上今年搭配五倍券推動，預期國3天連假將湧入大量觀光人潮，因此，台東縣防疫消毒大隊在雙十連假前後共5天，將提高清消頻率及熱點，天天輪流清消全縣各熱點共342處，共同守護台東公共場域的防疫工作。

台東縣長饒慶鈴表示，雙十連假可以預期台東是最Hot的觀光熱點，在COVID-19疫情逐漸穩定下，台東縣在嚴守CDC指引下準備引接人潮到來，有關環境的防疫清消工作，台東採防疫要到位，連續5日全縣不間斷環境清消作業，預計以場站、觀光景點、部落社區為主，輪流施作環境消毒，謝謝在連續假期中，所有工作人員的辛勞，請鄉親及遊客做好個人防護，並勿亂丟垃圾製造髒亂，一起守護台東。

環保局指出，由各地鄉鎮公所清潔隊組成的台東縣防疫消毒大隊將於10月9日起至11日止，針對台東縣54里93村分別進行清消，消毒時間皆由各公所依作業順暢為原則排定，其中人潮熱點的場站、夜市及遊憩區為首要消毒區域，民眾如遇消毒作業執行中，請留意勿靠近工作人員，消毒使用雖為漂白水，但碰觸衣物會褪色及近距離吸入也會產生不良影響。

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