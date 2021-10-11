狂風襲花蓮「3樓高路樹被吹倒」橫躺路中央！樹幹壓扁汽車…畫面曝

▲颱風「圓規」暴風吹倒路樹。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

記者施怡妏／綜合報導

今年第18號颱風「圓規」逼近台灣！中央氣象局指出，11日下午至周二上午，是圓規最接近台灣南端的時刻，台灣北部、東半部將有局部大雨、豪雨甚至是豪雨以上等級雨勢，有花蓮人開車出門，發現路樹被狂風吹倒，樹幹狠狠壓扁汽車，已有警察到場處理，提醒民眾出門要小心。

有網友在「花蓮同鄉會」發文，提醒經過四維路附近的民眾小心，路樹強風吹到倒塌，3層樓高的大樹橫躺在馬路中間，導致車輛無法通行，本來停在大樹下的箱型車也受到波及，樹幹直接壓在車子正上方，整台車被壓扁，警察已經到場處理，提醒要經過此路的民眾，改走其他道路。

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貼文曝光後，引起網友討論，「剛剛經過，超扯」、「那台車很倒霉欸」、「哇壓扁了」、「風雨真的很大，希望大家都能平安上下班」、「可以申請國賠了吧」、「可憐的車，停樹下躲太陽，卻躲不過強風」。

留言串中，也有許多民眾回報花蓮各地方的即時狀況，「濟慈路棒球場堤防上的棚子也倒塌在路邊，注意安全」、「果菜市場後方要注意」、「太昌我婆家都停電了」、「慈濟醫院對面的停車旁路樹倒，差一點壓到白色轎車」。

▲有網友表示，花蓮縣吉安鄉太昌村停電了。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

圓規颱風今（10/11）逐步逼近巴士海峽，根據中央氣象局11時資訊，圓規颱風相對位置已來到鵝鑾鼻東南方約470公里海面上，其七級暴風半徑達200公里。氣象局預估「今天下半天到明天上午」圓規颱風影響台灣最為明顯，尤其東半部、北部需防強風豪雨，中南部在要留意強風和沉降作用帶來的局部高溫狀況。