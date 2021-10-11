圓規挾強風豪雨！花蓮268戶停電　緊急開設土石流應變中心

▲因應「圓規」颱風帶來豪大雨，花蓮縣政府開設土石流應變中心。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

圓規颱風自巴士海峽通過，但中心外圍環流寬廣，北部、東半部地區已經帶來陣陣風雨，迎風面的宜花地區東半部降雨明顯。花蓮縣長徐榛蔚提醒欲入山及山區民眾嚴防山坡土石坍塌及土石流，並呼籲民眾勿前往海邊觀浪，盡量待在室內，平安度過可能的災害。

▲花蓮海域已有長浪出現，呼籲民眾勿觀浪以免發生危險。

中央氣象局表示，颱風位置比較南邊，外圍環流寬廣，對台灣帶來的風勢會愈來愈強，台灣各地都可能出現強陣風，尤其是東半部，恆春半島，以及各離島沿海空曠地區，今天會出現9到12級強陣風，目前在蘭嶼，已經觀測到14級強陣風；受到強陣風影響，東半部地區海邊已出現3至5公尺浪高。11日起至13日總雨量預測，宜蘭、花蓮、台東等平地約300至500毫米，花蓮山區將上看800毫米。

台電花蓮區處指出，今上午因颱風圓規影響，吉安鄉及秀林鄉和平有268戶停電，經動員搶修已恢復供電231戶，還有37戶持續搶修中，預計下午2時前可全部恢復供電。

花蓮縣政府於11時開設土石流應變中心，徐榛蔚表示，圓規颱風外圍環流影響之下，鋒面接近台灣東部，造成局部地區及山區有豪大雨，請民眾避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，另籲請民眾切勿前往山區活動；針對災害潛勢區域，請民眾勿掉以輕心，防範自身安全。