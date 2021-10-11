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他看一張圖驚嘆「護國神山太罩了！」　台北人卻QQ：下大雨耶

▲圓規颱風1011。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲圓規颱風降水預報圖，讓網友驚呼「護國神山太罩了！」（圖／翻攝自中央氣象局）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《今東半部防劇烈降雨！　西部靠「護國神山」擋圓規、高溫上看36度》，有網友看到氣象局發布的定量降水預報圖後，不禁在PTT的Gossiping板上問卦「護國神山也太罩了吧」，驚嘆中央山脈直接把雨擋下來，看起來整個西台灣都沒雨。貼文一出，就有台北人直呼「暴雨中，今年最強颱風。」

問卦網友看到預報圖之後，忍不住驚嘆，「我大護國神山直接把雨擋下來，整個西台灣幾乎都沒下雨，如題，有沒有這類的八卦？」就有人紛紛留言，「不就迎風面和背風面的差別而已」、「風好大，原來有颱風啊」、「上次也是啊！西半部沒事。」還有住在西半部的網友現身，「桃園暴雨欸」、「台中風超大，超爽」、「雲林風超大，太陽也很大」、「桃園雨超大，哭啊！」

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▲許多台北人哀號，明明就在下暴雨，並沒有無風無雨。（圖／記者李毓康攝）

其中，不少台北人則是超崩潰，「台北暴雨中，今年最強颱風」、「台北下大雨耶」、「台北大雨中，哭哭」、「台北下超大。」甚至有人發文「颱風在超南邊，結果風雨靠北大」，直呼難得出門，「結果哭喔！颱風不是在鵝鑾鼻南邊很多嗎？怎麼天龍國風大雨大的？」

另外，也有鄉民問卦「這是強烈颱風吧？」說他人在彰化北斗河濱公園，「這裡有一些遊客，但是一陣一陣的強風吹起漫天塵沙，一些遊客紛紛轉移陣地」，認為風大到一點都不像輕颱。底下則是有人留言，「氣象局有預告強風喔」、「中部應該沒啥雨勢指有風吧？北部風雨不小。」

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