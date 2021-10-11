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新北宜花升級大豪雨！圓規恐怖風雨影片曝　攝影機快被吹走

▲三仙台即時影像。

記者陳俊宏／綜合報導

新北、宜蘭、花蓮升級大豪雨警戒！圓規颱風來勢洶洶，其中又以東半部首當其衝，而今天（11日）台東、花蓮的即時風雨畫面也曝光，讓許多網友驚呼，「好恐怖的景象」、「感覺攝影機快被吹走了」。根據氣象局觀測，花蓮今上午11時出現10級陣風。

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三仙台景象。（圖／翻攝「東部海岸國家風景管理處」YouTube）

▲▼三仙台即時影像。（圖／翻攝「東部海岸國家風景管理處」YouTube）

三仙台景象。（圖／翻攝「東部海岸國家風景管理處」YouTube）

從交通部東部海岸國家風景管理處的三仙台即時影像可見，狂風巨浪不斷拍打岸邊，一大群鳥類也紛紛「避難」。而從水利署的花蓮縣新城鄉七星潭的即時影像，也可見颱風的威力。

對此，許多網友留言，「媽呀鏡頭君保重，越來越可怕」、「很怕鏡頭轉到一半被風吹走」、「鏡頭君撐住啊」、「這種強度登陸還得了」、「冒著危險的鳥兒」。

氣象局指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，台東縣地區及桃園市、台中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大臺北、桃園地區、恆春半島及新竹、南投山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

氣象局預報員謝佩芸表示，圓規颱風外圍環流逐漸影響北部、東半部地區，今、周二影響台灣最明顯，今下半天開始，隨風場逐漸轉為偏東風，至晚間迎風面降雨會來越來越明顯；今下半天起，屏東、恆春半島有機會出現大雨至豪雨等級雨勢，宜蘭、花蓮、北部山區局部則有機會出現豪雨等級以上降雨。

▼三仙台即時影像。（圖／翻攝「東部海岸國家風景管理處」YouTube）

三仙台景象。（圖／翻攝「東部海岸國家風景管理處」YouTube）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▼花蓮新城七星潭即時影像。

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