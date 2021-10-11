合歡山武嶺狂風暴雨！遊客嚇歪：傘都撐不住…松雪樓籲暫勿前來

記者高堂堯、戴若涵／南投報導
今年第18號颱風「圓規」逼近台灣！中央氣象局指出，11日下午至周二上午，是圓規最接近台灣南端的時刻，台灣北部、東半部將有局部大雨、豪雨甚至是豪雨以上等級雨勢。
▲▼合歡山武嶺周邊上午下起狂風大雨。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）
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南投仁愛鄉合歡山武嶺周邊11日上午下起狂風大雨，松雪樓遊客表示，「過馬路都被風吹回去，雨傘都撐不住，至少有7級風」。至於松雪樓方面，已向相關單位請求於台14甲公路沿線發布CMS宣導，呼籲遊客暫勿前來。
記者高堂堯、戴若涵／南投報導
今年第18號颱風「圓規」逼近台灣！中央氣象局指出，11日下午至周二上午，是圓規最接近台灣南端的時刻，台灣北部、東半部將有局部大雨、豪雨甚至是豪雨以上等級雨勢。
▲▼合歡山武嶺周邊上午下起狂風大雨。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）
南投仁愛鄉合歡山武嶺周邊11日上午下起狂風大雨，松雪樓遊客表示，「過馬路都被風吹回去，雨傘都撐不住，至少有7級風」。至於松雪樓方面，已向相關單位請求於台14甲公路沿線發布CMS宣導，呼籲遊客暫勿前來。
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