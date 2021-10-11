合歡山武嶺狂風暴雨！遊客嚇歪：傘都撐不住…松雪樓籲暫勿前來

根據中央氣象局今日（10/11）上午8時資訊，輕度颱風圓規相對位置位於鵝鑾鼻的東南方約520公里海面上，其暴風半徑持續擴大中，七級暴風半徑已由昨日的150公里，擴大至今日的200公里。中央氣象局局長鄭明典也說，氣象局團隊已於昨日針對圓規颱風執行追風計畫，由飛機上投下10個探空儀，由上而下完整收集圓規颱風風速分佈，該筆資料除了國內使用也會提供至「美國國家環境預測中心」供全世界使用。