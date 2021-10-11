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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬辦不滿110年折壽成72年　蔡易餘反批「KMT」有夠不尊重中華民國

▲▼110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，「中華民國110年」在總統蔡英文口中折壽成72年，蔡英文愧對中華民國總統名器，有負國人所託，民進黨立委蔡易餘反問，國民黨看似很在意中華民國，英文縮寫卻是有夠古怪的音譯「KMT」，實在有夠不尊重中華民國。

蔡英文在國慶演說時表示，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌，卻引來蕭旭岑批評，中華民國110年在蔡英文口中折壽成72年。

蔡易餘11日表示，前總統馬英九急著嘴蔡英文國慶演說「中華民國在台灣72年讓中華民國折壽38年」，這國寶中國國民黨看似很在意中華民國，但是他的英文縮寫卻是有夠古怪的音譯「KMT」，而不用正統到不行的「China nationalist party CNP」或者「Chinese nationalist party CHNP」，「這個KMT實在有夠不尊重中華民國」。

蔡英文今年在國慶演說提出「四個堅持」，包括永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，並邀請民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、時代力量主席陳椒華共同約定。

蕭旭岑則質疑，中華民國110年，為何在蔡英文口中折壽成72年，先是外媒投書專文把「中華民國」消失，現在又讓中華民國折壽，蔡英文愧對中華民國總統名器，有負國人所託。

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