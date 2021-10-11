高嘉瑜PO文賀國慶！　「4個字」讓支持者擔憂她又被出征

▲▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

昨是中華民國雙十國慶，不少藍綠政治人物發文慶賀，民進黨立委高嘉瑜也在臉書祝中華民國「生日快樂」，但貼文一出，還未見綠營支持者回覆，就湧入不少自稱深藍的民眾留言支持，也有粉絲擔憂高嘉瑜提到「中華民國」4字，會被綠營立委、支持者追殺。

高嘉瑜昨在臉書表示，「中華民國生日快樂、台灣加油」，並附上一張北市南京東路國旗旗海飄揚的照片，網友紛紛留言表示，「應該是唯一幾個民進黨立委敢說中華民國生日快樂！」、「民進黨我唯一喜歡和支持的立委就是高嘉瑜委員，我深藍的。」、「會不會被同黨委員質疑中華民國的部分呢？」、「雖然我是深藍但我很欣賞高委員認真理性問政！」

也有網友提問高嘉瑜何時反攻中國大陸，對此，高嘉瑜回覆，「等我把歌練好」，讓不少「欣賞」過高嘉瑜歌喉的網友留言支持，並感嘆這確實是致命的武器。

近來高嘉瑜成為網友熱搜話題，因日前主計長朱澤民答詢時稱一碗蚵仔麵線20元，除被在野黨批不知人間疾苦，高嘉瑜8日也說，「從小吃到大，就是沒吃過一碗20元的麵線」，並附上幾張吃麵線照。

同日下午，同黨立委鄭運鵬表示，很感慨看到本黨立委蹭新聞消遣朱澤民，林宜瑾也留言砲轟，「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？我不懂，請指教！」