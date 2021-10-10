五倍券享「台妹2H2S」！他收神秘簡訊傻住　老司機一看服務喊母湯

▲五倍券不可花在不法用途。非當事人。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

振興五倍券開放使用，各商家的相關活動如火如荼進行中，就連色情業者也盯上這波商機！一名男子透露，昨天五倍券才上路第2天他就收到廣告簡訊，「說用5倍券消費可享台妹2h2s」，服務內容包山包海，「只想問5倍券買這些值得嗎？」

原PO在PTT表示，簡訊提到對方為了搶商機特地推出五倍券套餐，「可享台妹2h2s，加殘廢澡，精油按摩，口爆，毒龍鑽……」，雖然他自稱不懂這些名稱的實際意思，但從字面上看起來精彩又豐富令他有點心動，想問各位老司機，梭哈五倍券換2個小時的特殊體驗值得嗎？

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▲振興五倍券開放使用了。（圖／記者施怡妏攝）



網友意味深長地留言，「2h哪能做這麼多事，都嘛在騙」、「先確定茶溫吧」、「2s=全套兩次」、「至少要5倍H、5倍S吧」、「就是你當個殘廢躺在那，女的會幫你洗，順便挑逗你的身體」、「認真回你，除非有認識的朋友帶，再不然就是爬了很多資料，否則別隨便去浪費錢」、「想太多，你以為之後不用跑法院嗎？」

據了解，截至昨天（9）晚間9時，全台超過1150萬人領取五倍券，加碼券也超過6608萬人次預約。五倍券使用範圍包括旅遊住宿、餐飲、夜市、市場，也可以繳學費、補習費，百貨公司、書店、演唱會、體育賽事等，提醒原PO別以身試法，用五倍券消費色情行業，小心遭警方法辦。