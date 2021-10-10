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唐鳳踹共！五倍券官網「驚現一整排簡體」　鄉民驚呆：天才copy大臣

▲▼五倍券官網「驚現一整排簡體」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲五倍券官網「驚現一整排簡體」。（圖／翻攝自批踢踢）

記者邱晟軒／綜合報導

政院推出的「振興五倍券」8日起正式開放使用！近400萬名綁定數位券的民眾，也手刀開始消費。不過，就有眼尖網友抓包五倍券官方網站的原代碼裡出現大量簡體字，反覆檢查後發現原來是疑似抄襲某大陸部落客的原代碼。消息曝光後，立刻讓PTT鄉民炸鍋直呼，「你要抄也拜託不著痕跡，全抄真難看！」、「不知道花多少錢請IT天才複製貼上」。

有一名網友今（10日）在批踢踢八卦板以「五倍券官網源代碼簡體註釋忘了刪？」為題發文表示，自己和朋友最近在學習網頁編程，所以觀摩了五倍券官網的源代碼，不料卻發現源代碼裡生成二維碼部分出現大量簡體註釋。

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▲▼五倍券官網「驚現一整排簡體」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼五倍券官網「驚現一整排簡體」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲五倍券官網原代碼疑似抄襲中國部落客。（圖／翻攝自批踢踢）

該名網友接著曬出多張原代碼截圖並解釋，經過一番查找後發現，原來行政院五倍券官網的原代碼「跟CSDN上福州司馬懿部落客上的似曾相似，應該只是程序員參考了中國大陸部落客時忘記刪除了。」

貼文曝光後，立刻引起許多鄉民看傻直呼，「發包給大陸做的？」、「這是不是來自中國的滲透？」、「天才IT大臣，天才抄襲大臣」、「如果現在是別的執政黨，側翼一定高潮中」、「唐鳳踹共！你要抄也拜託不著痕跡，全抄真難看」、「天才外包大臣，原來是外包給中國啊」、「笑死，又被抓包了」、「複製貼上，花了八億？」、「不知道花多少錢請IT天才複製貼上」。

▲▼五倍券官網「驚現一整排簡體」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼五倍券官網「驚現一整排簡體」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲鄉民全炸鍋！（圖／翻攝自批踢踢）

事實上，昨（9日）就有網友在批踢踢八卦板上爆料指出，打開五倍券官網看到《系統維護公告》寫著「為提供更好的服務質量，我們將於2021年10月10日上午0：00-1：00（UTC+8）進行系統升級」的訊息字樣，質疑公告中「質量」的用法是中國大陸用語，消息曝光也已發許多網友熱議。

▼五倍券官網公告中的「質量」一語卻引發鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼五倍券官網「驚現一整排簡體」。（圖／翻攝自批踢踢）

►零廚藝照樣能裝賢慧！

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