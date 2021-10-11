獨／少年隊女警背信判刑將入獄　竟佔隊長室職缺考績連3年甲

▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍，因長期任用蘇員擔任隊長室秘書引發基層議論。（圖／翻攝台北市政府警察局）

記者張君豪／台北報導

《東森新媒體ETtoday》接獲爆料指出：1名任職台北市警局少年警察隊女偵查佐蘇杏欣長期擔任少年隊長邱子珍秘書、支援司機工作，蘇早在2016年因投資房屋涉詐欺、背信遭人提告，2019年一審判決有罪、今年1月二審遭法院判刑詐欺6月、背信4月徒刑，且背信罪不得上訴及易科罰金，確定將入獄。

根據《警察人事條例》、《公務人員考績法》對於警員工作相關規定，警員若涉貪瀆罪嫌遭起訴就得停職，涉其他刑案一審遭判刑、若無緩刑就得停職接受調查，二審遭到判刑確定就得依規定免職；期間警督察系統還可進行內部調查並視警員涉案程度祭出行政處分。

但蘇姓女刑警涉案詐欺、並在2019年遭一審遭判有罪到今年9月為止，長期獲北市警局少年警察隊長邱子珍重用、擔任隊長辦公室秘書，從邱子珍2018年1月底接任少年隊長起，就指定蘇女支援隊長室擔任其貼身秘書、司機工作。

蘇女在2019年就被台北地院判決詐欺、背信罪成立，邱子珍明顯違反《警察人員人事條例》、《公務人員考績法》相關法律規定，持續袒護特定下屬，讓涉案遭起訴判刑的蘇姓女偵查擔任北市警局少年隊隊長秘書。

知情者透露：蘇姓女偵查佐2019年一審判決有罪，蘇員還一如往常在隊長室佔缺但任邱子珍秘書工作，這讓全國各地偶見警員酒駕、涉案就遭督察系統記過調查、列管調地處分待遇完全不同，一般基層警員情何以堪。



▲台北市警察局少年警察隊偵查佐蘇杏欣、今年9月因涉背信案件遭判刑、業遭北市警局緊急免職。（圖／翻攝臉書）

更誇張的是：蘇女官司遭起訴調查、判刑長達3年8個月期間都持續擔任警職，佔隊長室秘書職缺，居間台北市警局督察室、少年隊行政組督察員「紋風不動」未見任何行政調查處分，蘇女連續3年都獲甲等考績，基層不禁怒諷「向來懲處調查基層風紀最嚴格的市警局督察室、督察員好像都睡著了」。

但紙終究包不住火，蘇女今年1月二審判刑確定，且背信罪部分不得緩刑，確定得入獄服刑；少年隊長邱子珍為平息眾怒，曾在隊上私下抱怨：「女秘書官司是她到任前被告，案件是5年前舊聞非她任內發生」，企圖撇清警察主官管考不周連帶責任，但因蘇女考績連年獲甲，且佔用隊長室秘書職缺，少年隊長恐有管考不實、虛造浮濫考績之嫌。

加上邱隊長任內並未將蘇員送督察員行政調查，迄今也未有任何行政處分，基層警說，「一涉詐欺背信偵查佐、怎拿到連續3年甲等考績？」邱子珍對親信警隊員品操管理考核，顯有明顯疏失、恐難自圓其說。

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