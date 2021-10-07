　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交往1月閃婚！他婚宴當天喜接新娘…見「人+18萬聘金」消失傻了

▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新竹女向男友稱想結婚，到了婚宴當天卻帶著18萬元聘金落跑。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名姚姓女子向男友表示「想結婚」，不料，到了婚禮當天，她竟帶著訂婚的六禮以及18萬元聘金落跑，令到達現場的男友傻眼。男友事後不僅向她提告詐欺，還提出民事訴訟，向姚女求償95萬元，日前判決出爐！

判決指出，經濟狀況不佳的姚女2019年5月間與男友交往，交往約1個月後，她便提出訂婚、結婚的想法，並與男友約定舉辦儀式，同年6月底，她向男友佯稱，婚宴前一天希望男友能先將訂婚儀式備用的聘金18萬元、六禮等財物，送到她與父親入住的飯店讓她保管。

男友按照姚女的要求，早早替姚女訂好飯店房間，想讓姚女好好準備當一名新嫁娘，孰料，到了婚宴當天，他前往飯店要接姚女前往訂婚會場時，卻發現姚女帶著18萬元聘金憑空消失，他焦急地打電話聯繫，卻屢屢遭到拒接，事後姚女也拒絕歸還財物，他這才知道自己受騙了，決定報警提告。

新竹地方法院審理時，姚女坦承犯行。法院審酌男友遭受感情鉅變不願和解，依詐欺取財罪將她判刑4月，得易科罰金12萬元確定。

另外，男友再提出民事訴訟，向姚女求償聘金18萬元、拍婚紗3萬8千8百元、餐廳2萬4千元、喜餅3萬元以及金飾戒指等費用，共95萬元，但法院指出，男友未能提出因遭姚女詐欺而支出婚紗、餐廳、喜餅、金飾等費用的證據，最後判姚女應賠償男友18萬元，全案仍可上訴。

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
新竹男辦婚宴　當天見「新娘+18萬聘金」消失傻了
醫揭「最危險體位」！　行房斷根50％是它害的
BNT全年齡、莫德納第2劑「10／22同步開」　280萬人等
主計長稱1碗蚵仔麵線20元　網炸鍋：難怪基本工資這麼難調
唱歌沒戴口罩下場慘了！　各罰錢櫃、違規男女最高1.5萬
快訊／「澎湖怪病」驚現台灣本島！　大量民眾求診
陳柏惟稱玩「快打旋風」未涉賭　她翻出判決書...網一看：硬拗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

多金哥出門把妹！「17隻庫柏力克熊+百萬名錶」消失...藏鏡人是他

金錢豹轉型策略曝！不接熟客先滿足好奇消費者　首日僅7組客人

交往1月閃婚！他婚宴當天喜接新娘…見「人+18萬聘金」消失傻了

已婚教授找舊情人嘿咻遭罵「滾」　暴氣砸筆電弄瞎她左眼

行員揭帳戶金流「不單純」　App全是簡體字...高雄男發財夢碎

抓包日籍妻外遇！夫怒提離婚　她點頭有但書：拿到身分證再離

「輪轉位移」揮拳毆警、打爆救護員眼鏡　三重屁孩遭地面親密接觸

快訊／高雄新興區施工意外！工人遭倒塌牆面重壓　開放性骨折送醫

不滿少算工資2千元　台中油漆工縱火燒死老闆家3人逃死定讞

陽明山殯葬業爆吸金百億　檢調5路搜索！老闆人間蒸發

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

多金哥出門把妹！「17隻庫柏力克熊+百萬名錶」消失...藏鏡人是他

金錢豹轉型策略曝！不接熟客先滿足好奇消費者　首日僅7組客人

交往1月閃婚！他婚宴當天喜接新娘…見「人+18萬聘金」消失傻了

已婚教授找舊情人嘿咻遭罵「滾」　暴氣砸筆電弄瞎她左眼

行員揭帳戶金流「不單純」　App全是簡體字...高雄男發財夢碎

抓包日籍妻外遇！夫怒提離婚　她點頭有但書：拿到身分證再離

「輪轉位移」揮拳毆警、打爆救護員眼鏡　三重屁孩遭地面親密接觸

快訊／高雄新興區施工意外！工人遭倒塌牆面重壓　開放性骨折送醫

不滿少算工資2千元　台中油漆工縱火燒死老闆家3人逃死定讞

陽明山殯葬業爆吸金百億　檢調5路搜索！老闆人間蒸發

多金哥出門把妹！「17隻庫柏力克熊+百萬名錶」消失...藏鏡人是他

數位五倍券綁定人數破399萬　年成長率達120%

陳柏惟自稱玩「快打旋風」　他秀證據打臉：明明就是賓果星球

饕客一買就是十斤！回「嘉」必訪現烤香腸　脆口米腸包滿豐富花生

本土社團力挺陳柏惟　「國民黨鬥臭攻擊泥巴戰無下限」

限電壓力再現！台電抽蓄水力發電全開　備轉容量亮橘燈

煎鍋鋪滿「蜷曲肥蟲」！超驚悚料理嚇壞人...老饕卻喊：是人間美味

曾仁和國慶日中職初先發！期待主場登板

五倍券「萬華吃美食享優惠！」　用行動支付享消費金額20%回饋

「台灣之光」珠寶三度成博物館館藏　牡丹胸針V＆A博物館亮相

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟曾撞傷他肇逃　阿北現身了

北彰化連續傳爆炸巨響！消防局回應了

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　地上一包包慘了

女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰

檢修新北停車塔！他當場慘死

81歲阿伯揪55歲女「摩鐵剪髮」猝死　休息3hrs噴900

高雄陸軍步校「疑未爆彈爆炸」！2士兵受傷

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

即／遭步校未爆彈炸傷！2士兵傷勢曝光

柯賜海暴瘦靠健走抗病　預告將重出江湖

即／基隆民宅1男墜樓！腦漿溢出送醫不治

嫩模求包養慘遭下藥性侵拍片！獲救只會傻笑

快訊／宜蘭礁溪銀樓遭搶劫！老闆「頭部中槍」緊急送醫

更多熱門

相關新聞

「3同學都置產了！」30歲男驚：一堆年輕人買房

「3同學都置產了！」30歲男驚：一堆年輕人買房

若想在雙北購屋，至少要不吃不喝超過12年以上！一名男網友驚呼，目前已到了三十而立，身旁三位同學皆陸續購屋了，不過有兩人都是爸媽贊助頭期款，讓原PO發問「是不是很多年輕人買新房？」若以一間1500萬的房子來看，年輕人收入多少可買下？日前興富發集團總裁鄭欽天受訪回應「收入達8萬就沒問題了！」

支持大新竹合併升格　竹科媽媽掛看板力挺

支持大新竹合併升格　竹科媽媽掛看板力挺

帶女開房賴帳　他一個動作下場更慘

帶女開房賴帳　他一個動作下場更慘

街訪新竹人　意外爆料消費力狂到團購買房

街訪新竹人　意外爆料消費力狂到團購買房

停業20年！　老新竹人回憶「ㄅㄆㄇ猴園」掛網求賣3.1億　

停業20年！　老新竹人回憶「ㄅㄆㄇ猴園」掛網求賣3.1億　

關鍵字：

新竹婚宴詐欺聘金

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

基本工資確定要漲了！　勞長許銘春表態：至少3%

快訊／遭爆曾「涉賭」　陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風跟麻仔台

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面