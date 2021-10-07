交往1月閃婚！他婚宴當天喜接新娘…見「人+18萬聘金」消失傻了

▲新竹女向男友稱想結婚，到了婚宴當天卻帶著18萬元聘金落跑。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名姚姓女子向男友表示「想結婚」，不料，到了婚禮當天，她竟帶著訂婚的六禮以及18萬元聘金落跑，令到達現場的男友傻眼。男友事後不僅向她提告詐欺，還提出民事訴訟，向姚女求償95萬元，日前判決出爐！

判決指出，經濟狀況不佳的姚女2019年5月間與男友交往，交往約1個月後，她便提出訂婚、結婚的想法，並與男友約定舉辦儀式，同年6月底，她向男友佯稱，婚宴前一天希望男友能先將訂婚儀式備用的聘金18萬元、六禮等財物，送到她與父親入住的飯店讓她保管。

男友按照姚女的要求，早早替姚女訂好飯店房間，想讓姚女好好準備當一名新嫁娘，孰料，到了婚宴當天，他前往飯店要接姚女前往訂婚會場時，卻發現姚女帶著18萬元聘金憑空消失，他焦急地打電話聯繫，卻屢屢遭到拒接，事後姚女也拒絕歸還財物，他這才知道自己受騙了，決定報警提告。

新竹地方法院審理時，姚女坦承犯行。法院審酌男友遭受感情鉅變不願和解，依詐欺取財罪將她判刑4月，得易科罰金12萬元確定。

另外，男友再提出民事訴訟，向姚女求償聘金18萬元、拍婚紗3萬8千8百元、餐廳2萬4千元、喜餅3萬元以及金飾戒指等費用，共95萬元，但法院指出，男友未能提出因遭姚女詐欺而支出婚紗、餐廳、喜餅、金飾等費用的證據，最後判姚女應賠償男友18萬元，全案仍可上訴。