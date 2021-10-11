未開人評會就遭免職　少年隊女警發厭世文：別忘了，死後還有審判

▲台北市警察局少年警察隊前偵查佐蘇杏欣入獄前夕發厭世文揚言同歸於盡，引發警界討論。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

因與朋友投資合購房屋、卻因冒用友人網銀匯款、把合購登記自己名下房屋拿去壽險公司設定增貸、遭閨密提告詐欺背信的前台北市警局少年隊女偵查佐蘇杏欣，今年因二審背信罪遭判刑4月確定即將入獄。

但由於她長期擔任少年隊長邱子珍秘書、司機，且蘇員在少年警察隊任職期間，考績連續3年獲甲等，引發少年隊長管理考核不公、徇私偏袒爭議，曾經榮任「台北市第一位女戰技教官」的蘇女如今遭少年隊快速免職，也讓熟識她的警界友人不勝唏噓。

早在2006年，跆拳道、柔道均有上段身手的蘇杏欣就通過警政署教官講習測驗，成為當時台北市警局唯一的女性技術教官，她也憑藉優異身手經常獲邀教授民眾、機關團體防身術及婦女防範人身侵害課題的講師，也曾在警專擔當兼任講師，曾在中正一警分局偵查隊任職、並擔任過北市婦幼警察隊的技術教官，後來才調任到北市少年警察隊服務。

▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍，因管考不周以及未召開考績人評會議將蘇員免職引發爭議。（圖／翻攝台北市政府警察局）

但蘇員因與女性友人2010年合資購買位於北市萬華區某建案住宅，雙方約定因蘇員具警職身分可取得較低房貸，約定雙方共同出資，以蘇女名義購買房產，但當時蘇女不僅未經友人同意，登入對方網銀轉出23萬元到自己名下，甚至在取得房產登記名下後，未經友人同意把房產轉向壽險公司設定抵押貸款1800萬元，扣除繳清購屋房貸後，蘇女侵吞增貸餘款499萬餘元，還請律師發信給購屋合夥人，聲稱房子僅是「無償借你使用、要求限期遷讓房屋」，種種行徑讓合夥購屋友人驚覺蘇女意圖侵吞兩人合資購買建案，被害人在2016年憤而向台北地檢署具狀提告蘇員涉嫌詐欺、背信。

2019年蘇員遭台北地院一審判決有罪，蘇員不服上訴，今年1月二審判決蘇女詐欺罪判刑6月、背信罪4年確立，其中背信罪不得上訴及不得易科罰金；長達近4年訴訟期間，蘇女身揹詐欺、背信罪嫌，仍屢獲少年隊長邱子珍核定甲等考績，並未依《警察人事條例》相關規定停職調職、列管接受行政調查，引發該單位群警譁然。

直到蘇員須發監服刑確定「紙包不住火」後，北市警局少年警察隊長邱子珍竟在9月中旬，在未依規定召開考績人評會，就斷然核定蘇杏欣免職，並聲稱「事後再補程序」。

▲台北市警察局少年警察隊前偵查佐蘇杏欣入獄前夕，透過臉書發厭世文揚言同歸於盡引發警界討論。（圖／翻攝臉書）

蘇員對隊長邱子珍翻臉無情相當不滿，6日深夜在臉書PO文，「對於某些人，人前人後心口不一感到不滿，滿口仁義道德…在我出事之後棄我而去、急撇清關係」、「其實背地裡做了什麼勾當，雖然別人不知，老天都有看見」。

蘇員情緒低落寫到，「原本心煩意亂，有同歸於盡自我了結的想法，甚至把這陣子以來的經過全部寫好，交代給乾妹，要她必要時公諸於世...」「我們的所作所為上天都會為我們記上一筆，別忘了，死後還有審判！我們的緣分就到此為止！」至於少年警察隊長邱子珍循私包庇下屬、未召開考紀人評會議免職下屬等爭議，則有待市警局督察系統調查釐清，才能杜悠悠眾警之口。

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