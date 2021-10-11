　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未開人評會就遭免職　少年隊女警發厭世文：別忘了，死後還有審判

▲▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍。（圖／翻攝台北市政府警察局、翻攝臉書） 。

▲台北市警察局少年警察隊前偵查佐蘇杏欣入獄前夕發厭世文揚言同歸於盡，引發警界討論。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

因與朋友投資合購房屋、卻因冒用友人網銀匯款、把合購登記自己名下房屋拿去壽險公司設定增貸、遭閨密提告詐欺背信的前台北市警局少年隊女偵查佐蘇杏欣，今年因二審背信罪遭判刑4月確定即將入獄。

但由於她長期擔任少年隊長邱子珍秘書、司機，且蘇員在少年警察隊任職期間，考績連續3年獲甲等，引發少年隊長管理考核不公、徇私偏袒爭議，曾經榮任「台北市第一位女戰技教官」的蘇女如今遭少年隊快速免職，也讓熟識她的警界友人不勝唏噓。

早在2006年，跆拳道、柔道均有上段身手的蘇杏欣就通過警政署教官講習測驗，成為當時台北市警局唯一的女性技術教官，她也憑藉優異身手經常獲邀教授民眾、機關團體防身術及婦女防範人身侵害課題的講師，也曾在警專擔當兼任講師，曾在中正一警分局偵查隊任職、並擔任過北市婦幼警察隊的技術教官，後來才調任到北市少年警察隊服務。

▲▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍。（圖／翻攝台北市政府警察局、翻攝臉書） 。

▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍，因管考不周以及未召開考績人評會議將蘇員免職引發爭議。（圖／翻攝台北市政府警察局）

但蘇員因與女性友人2010年合資購買位於北市萬華區某建案住宅，雙方約定因蘇員具警職身分可取得較低房貸，約定雙方共同出資，以蘇女名義購買房產，但當時蘇女不僅未經友人同意，登入對方網銀轉出23萬元到自己名下，甚至在取得房產登記名下後，未經友人同意把房產轉向壽險公司設定抵押貸款1800萬元，扣除繳清購屋房貸後，蘇女侵吞增貸餘款499萬餘元，還請律師發信給購屋合夥人，聲稱房子僅是「無償借你使用、要求限期遷讓房屋」，種種行徑讓合夥購屋友人驚覺蘇女意圖侵吞兩人合資購買建案，被害人在2016年憤而向台北地檢署具狀提告蘇員涉嫌詐欺、背信。

2019年蘇員遭台北地院一審判決有罪，蘇員不服上訴，今年1月二審判決蘇女詐欺罪判刑6月、背信罪4年確立，其中背信罪不得上訴及不得易科罰金；長達近4年訴訟期間，蘇女身揹詐欺、背信罪嫌，仍屢獲少年隊長邱子珍核定甲等考績，並未依《警察人事條例》相關規定停職調職、列管接受行政調查，引發該單位群警譁然。

直到蘇員須發監服刑確定「紙包不住火」後，北市警局少年警察隊長邱子珍竟在9月中旬，在未依規定召開考績人評會，就斷然核定蘇杏欣免職，並聲稱「事後再補程序」。

▲▲現任台北市警察局少年警察隊長邱子珍。（圖／翻攝台北市政府警察局、翻攝臉書） 。

▲台北市警察局少年警察隊前偵查佐蘇杏欣入獄前夕，透過臉書發厭世文揚言同歸於盡引發警界討論。（圖／翻攝臉書）

蘇員對隊長邱子珍翻臉無情相當不滿，6日深夜在臉書PO文，「對於某些人，人前人後心口不一感到不滿，滿口仁義道德…在我出事之後棄我而去、急撇清關係」、「其實背地裡做了什麼勾當，雖然別人不知，老天都有看見」。

蘇員情緒低落寫到，「原本心煩意亂，有同歸於盡自我了結的想法，甚至把這陣子以來的經過全部寫好，交代給乾妹，要她必要時公諸於世...」「我們的所作所為上天都會為我們記上一筆，別忘了，死後還有審判！我們的緣分就到此為止！」至於少年警察隊長邱子珍循私包庇下屬、未召開考紀人評會議免職下屬等爭議，則有待市警局督察系統調查釐清，才能杜悠悠眾警之口。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
麥當勞必點不踩雷？鄉民一致激推「這2樣」
主管脫罩歡唱、假日兼差還收費！台電回應了
快訊／硬闖「禁止進入」泰崗野溪溫泉！6遊客受困
男星野外激戰！家中6地點全做過「錄影還原動作」
快訊／圓規來襲！綠島下午停班停課
LIVE／圓規發威「9縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明
快訊／台中2車追撞「賓士乘客命危」　貨車駕駛斷2指
女信徒爆大寶法王「3度床上糾纏」　網紅諷她精神病G了
快訊／聯結車追撞4小客車！5人急送醫
快訊／北市內湖土石崩落！3車被砸毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／硬闖「禁止進入」泰崗野溪溫泉！6遊客受困待救

快訊／台中74快速道2車追撞　賓士乘客命危、貨車駕駛斷2指

太愛蘋果了！剪刀賊偷 iphone 13 pro　大街狂衝200m下場慘爆

「暴力小鴨」深夜上演玩命關頭　路當甩尾塗鴉板慘被扣牌罰2萬4

快訊／台中聯結車「追撞4輛小客車」！釀5人送醫

女信徒爆「大寶法王犯淫戒」！3度床上糾纏…網紅暗諷精神病G了

快訊／連夜大雨！北市內湖「土石崩落」砸毀3車

搶救海蝕洞16人遇漲潮、斷崖　一度要出動海軍陸戰隊兩棲突擊車

台中「魔鬼坡」男子陳屍車內　網驚恐：他前幾天還開在我前面

短褲妹北捷驚魂！黑衣男站外跟蹤到車廂　硬坐身旁喊：是我前女友

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

老公爭奪戰！父女倆黏TT媽吃醋　前世情人破音嘶吼：他是我的啦

前男友：我要結婚了..「娶的是小三」！　金高銀護自尊騙「我也要嫁了」轉身GG

圓規估晚間海警！注意致災降雨 19號颱風南修生成對台暫無影響

希澈有弱點了！「你有女朋友嗎」笑噴語塞　一句「想接吻」太自戀...銀赫.東海秒認出

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

快訊／硬闖「禁止進入」泰崗野溪溫泉！6遊客受困待救

快訊／台中74快速道2車追撞　賓士乘客命危、貨車駕駛斷2指

太愛蘋果了！剪刀賊偷 iphone 13 pro　大街狂衝200m下場慘爆

「暴力小鴨」深夜上演玩命關頭　路當甩尾塗鴉板慘被扣牌罰2萬4

快訊／台中聯結車「追撞4輛小客車」！釀5人送醫

女信徒爆「大寶法王犯淫戒」！3度床上糾纏…網紅暗諷精神病G了

快訊／連夜大雨！北市內湖「土石崩落」砸毀3車

搶救海蝕洞16人遇漲潮、斷崖　一度要出動海軍陸戰隊兩棲突擊車

台中「魔鬼坡」男子陳屍車內　網驚恐：他前幾天還開在我前面

短褲妹北捷驚魂！黑衣男站外跟蹤到車廂　硬坐身旁喊：是我前女友

大豪雨襲新北宜花！「圓規」雨勢越晚越猛　這區單日雨量上看600毫米

大谷翔平大聯盟新一代搖樹錢　今年經濟效益60億台幣超過東奧

不花一滴油跑了1360公里！TOYOTA Mirai氫燃料車刷新金氏世界紀錄

包．開箱／FENDI隱藏版半月包必敗！「馬卡龍色＋玳瑁紋理」美暈

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火「限量1500抽籤名額」　逾8.4萬人搶登記

輕鬆消耗卡洛里！爆脂神舞　藝人網紅界瘋傳

千萬買房租金報酬率有7%？專家指2誤區　澆冷水：別太樂觀

堆滿牛排山+戰斧骨！霸氣燒肉丼插旗板橋　享雞白湯、冰品無限續

台電主管遭爆唱歌沒戴口罩、假日兼職上課還收費　調查出爐！

紅襪原明天先發皮維塔延長賽投4局鎖光芒　4天燃燒140球

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

16人夜困宜蘭神秘沙灘　搜救失敗改派直升機

才說「會咬人」　喝茫男下秒遭比特犬咬死

美魔女天天「不間斷性愛13小時」快崩潰

果農被口塞下體慘死　凶手竟是「他」

快訊／長浪增強！南澳16人困「神秘沙灘海蝕洞」

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

救援畫面曝！　宜蘭海蝕洞受困遊客「16人全獲救」2送醫

竹北公園露營一晚　罰金曝光超平價

16人受困神秘沙灘！搜救費全民買單

快訊／收假日不平靜！國1兩車碰撞1傷　現場畫面曝

快訊／6人登大雪山1男墜谷　摔在大石塊上慘死

快訊／基隆男騎黃牌重機闖紅燈！撞車噴飛…再撞路人亡

果農被口塞下體慘死　已婚護理師成頭號嫌犯

小護士下班興沖沖朝聖被拒　金錢豹表歉意願招待3hrs

更多熱門

相關新聞

獨／女警背信判刑確定　竟佔隊長室職缺考績連3年甲

獨／女警背信判刑確定　竟佔隊長室職缺考績連3年甲

《東森新媒體ETtoday》接獲爆料指出：1名任職台北市警局少年警察隊女偵查佐蘇杏欣長期擔任少年隊長邱子珍秘書、支援司機工作，蘇早在2016年因投資房屋涉詐欺、背信遭人提告，2019年一審判決有罪、今年1月二審遭法院判刑詐欺6月、背信4月徒刑且背信罪不得上訴及易科罰金，確定將入獄。

首位合歡山執勤女警！登3417m指揮交通成「嬌點」

首位合歡山執勤女警！登3417m指揮交通成「嬌點」

百歲迷途人瑞口音重　女警「有聽沒懂」

百歲迷途人瑞口音重　女警「有聽沒懂」

形事局隊長為升官涉洩密　他認了有喬到好位置

形事局隊長為升官涉洩密　他認了有喬到好位置

獨／控台大知名教授性侵爆案外案

獨／控台大知名教授性侵爆案外案

關鍵字：

台北市警局少年警察隊隊長邱子珍女警蘇杏欣女教官

讀者迴響

熱門新聞

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

基本工資調高！明年4筆費用跟著漲

圓規來了！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

《賭俠II》「最強綠葉」逝世享壽79歲

16人夜困宜蘭神秘沙灘　搜救失敗改派直升機

雷／《俗女2》完結零負評！

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

才說「會咬人」　喝茫男下秒遭比特犬咬死

宋達民吃火鍋「額頭縫8針」　一下車就爆血奔急診

美魔女天天「不間斷性愛13小時」快崩潰

圓規風雨才剛開始！最強時間點曝　已現15級陣風

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

更多

最夯影音

更多
許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ
爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面