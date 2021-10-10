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睽違20年國慶焰火重回高雄　蔡英文：見證高雄嶄新面貌

▲總統蔡英文出席2021國慶焰火晚會。（圖／高雄市政府）

▲總統蔡英文出席2021國慶焰火晚會。（圖／高雄市政府）

記者黃巈禾／綜合報導

慶祝中華民國110歲生日，國慶焰火今年在高雄施放。蔡英文總統今（10）日晚間前往高雄港蓬萊商港區出席「國慶焰火晚會」，肯定高雄在過去20年來逐漸轉型，已有非常不一樣的嶄新面貌。

蔡英文致詞時表示，睽違20年，國慶焰火又再度來到高雄，20年來，經過大家共同的努力，高雄已經一步一步逐漸成長，逐漸轉型，成為我們心目中更美好、更豐富、也更宜居的一個地方。

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶焰火吸引許多民眾觀賞。（圖／高雄市政府提供）

蔡英文指出，就在上個月，舊高雄車站正式回到城市中軸線，這十幾年，高雄捷運蓋起來，輕軌蓋起來，鐵路地下化也已經完工，交通路網逐漸成形，越來越順暢，越來越有效率，3年前，衛武營國家藝術文化中心也終於落成，加上高雄流行音樂中心還有駁二藝術特區，高雄已經從工業大城成為文化觀光的重鎮。

蔡英文進一步指出，產業方面，高雄也有進展，歷經重要的轉變。亞洲新灣區、橋頭科學園區，很多高科技廠商現在都競相進駐，以後半導體、5G、AIoT，最先進、最有競爭力的產業，都會陸續來到高雄。將來，橋頭科學園區往北串連路竹科學園區、台南科學園區，往南串連現在正在規劃中的屏東科技園區，會形成南台灣最重要的科技產業走廊，帶動整個南台灣產業升級、創造出更多、更好的在地就業機會。

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

蔡英文說，這次國慶焰火選在高雄施放，就是邀請大家一起來見證，經過歷任市長的努力，還有高雄市長陳其邁「緊緊緊」的加速推動市政，已經讓高雄有非常不一樣的嶄新面貌，今晚大家一起來高雄欣賞國慶焰火，看完還可以留下來多看看、多走走，她知道，現在愛河還可以坐熱氣球進行空中遊覽，「高雄真的是越來越漂亮，越來越不一樣。」

蔡英文除了感謝民眾共同努力度過疫情的考驗，也趁勢宣傳剛上路的振興五倍券。她說，疫情比較穩定，要開始進入振興的階段，前幾天，振興五倍券紙本券已經開始領用，高雄還有「高雄券」，上面印有戴資穎。

此外，蔡英文提醒，這次連假，很多人出門旅遊，希望大家「振興不忘防疫，防疫不忘振興」，要繼續落實防疫，也要強化觀光消費的力道，振興經濟，要靠大家一起來努力。

最後，在響亮的倒數聲中，蔡英文與總統府秘書長李大維、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃、高雄市長陳其邁、高雄市議會議長曾麗燕、內政部次長暨慶籌會秘書長陳宗彥，以及東奧選手代表戴資穎，一同持羽球拍揮拍，進行啟動儀式，正式為國慶焰火揭開序幕，並在高雄市立交響樂團的演奏中，共同見證高雄的璀璨時刻。

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