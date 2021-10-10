桃園「國旗屋」升旗　市議員參選人：展現國旗至上人民第一精神

▲張碩芳和母親劉茂群(左二、三)參加國旗屋升旗典禮。（圖／張碩芳服務團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看著國旗緩緩上升，愛國心油然而生！爭取2022國民黨提名的桃園區市議員參選人張碩芳、10日由家人、好友們陪同，參加桃園「國旗屋」升旗典禮，看到來自四面八方參加活動的熱血民眾，內心充滿感動及感恩。張碩芳感謝「國旗屋」主人張老旺堅持舉辦升旗活動，展現「國旗至上、人民第一」的精神 。

張碩芳是由母親劉茂群、先生和兒子及多名好友陪同，出席今年第27年舉辦的桃園「國旗屋」升旗典禮，感恩主持升旗典禮的「國旗屋」主人張老旺和一同出席升旗典禮的孫文學校校長張亞中、前、現任立委陳學聖、魯明哲、呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲、陳萬得等政壇前輩的親切招呼，看到現場布置的2萬面國旗、國旗隧道以及國旗的故事，來自各方的熱情民眾，讓她內心充滿無比感動。

張碩芳說，母親劉茂群多年來，熱心地方公眾事物，母女兩人一起參加升旗典禮，在莊嚴肅穆的國慶升旗典禮會場，母女倆的愛國心更加緊密！張碩芳現任桃園市耀登炳南文教協會理事長，因育有一名早產兒，而學會勇敢面對其早產兒的疾病及養育，更深諳年輕父母養育兒女的辛苦，決定投入2022桃園市議員選舉，為年輕父母爭權益發聲，讓桃園成為敢生養、敢創業的城市。