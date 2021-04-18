跟著媽祖走！　連勝文肯定她承諾「為桃園勇敢發聲」

▲跟著媽祖走，張碩芳許下承諾：為桃園勇敢發聲。（圖／Amy楊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期9天8夜的大甲媽祖遶境活動，18日是最後一天，晚間抵鎮瀾宮舉行安座儀式結束。爭取國民黨提名的桃園區市議員參選人張碩芳和先生Andy、幼兒一家人，一早從桃園出發，於台中清水區展開「跟著媽祖走」一日體驗之行，沿途感受到熱心民眾相互關懷和幫助，向媽祖許下承諾，如當選市議員將全力「為桃園勇敢發聲」。

▲連勝文(前排左二)為張碩芳加油。（圖／Amy楊提供）

張碩芳在遶境行經清水區甲南一帶時，巧遇國民黨智庫副董事長連勝文參與大甲媽遶境，連勝文樂見國民黨有年輕人站出來，肯定她承諾為桃園勇敢發聲，並歡喜為張碩芳加油；其中，一名揹著20斤重菩蕯的年輕人，全程跟著媽祖走，認為這是一年一度宗教心靈之旅，絲毫不覺得疲累！還有一名來自台北的德籍工程師，因工作外派台灣，依防疫規定，剛隔離期滿，即和女友抵台中跟著媽祖走，兩人除為張碩芳送上祝福，也承諾明年還要再來跟媽祖走。

▲▼大甲媽祖遶境活動，感受到的不只是宗教信仰，而是人跟人之間傳遞善的互動，臺灣人可愛的草根性和良善。（圖／Amy楊提供）

這趟「跟著媽祖走」體驗之行，看到路上的點心站、香案，許多人大半夜不睡覺，站在馬路邊，等著信眾緩緩走進，一邊高呼著「辛苦了！加油！」，一邊將手上的水、點心試圖塞到你手上；張碩芳感受到的不只是宗教信仰，而是人跟人之間傳遞善的互動，臺灣人可愛的草根性和良善。

▲德籍工程師和女友，為張碩芳送上祝福。（圖／Amy楊提供）

尤其是，沿路遇到許多年輕人，張碩芳也跟他們聊天，發現很多年輕人瘋媽祖，除了認識台灣的宗教文化，更認為這是一場很潮的宗教嘉年華。因為是帶著小朋友一起來的，沿路很多信眾也都會對她特別照顧。

張碩芳說，縱然信仰不同，旅途啟程的原因不同，但需要被撫慰的心靈是一樣的，而今年台灣遭逢56年來的大旱，各地都缺水，她也向媽祖祈求「風調雨順」，保佑台灣平安、桃園進步發展。

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