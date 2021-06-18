桃園「勇敢媽咪」捐2萬個防疫口罩　力挺員警、醫護和早療單位

▲桃園「勇敢媽咪」張碩芳(右)捐贈防疫口罩。（圖／耀登炳南文教協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對嚴峻疫期，許多人的生活、生計受到影響改變，一定要更勇敢！「勇敢媽咪」現任桃園耀登炳南文教協會理事長張碩芳18日捐贈2萬個成人、孩童防疫口罩，分別給桃園警分局、天晟醫院和桃園寶貝潛能發展中心，感謝疫期協助防疫的第一線員警、醫護人員，以及停課但不停學的早療單位，期在更好的防疫保護下挺過疫情。

張碩芳因為育有一名早產兒，在照顧早產兒的過程中，所伴隨的許多疾病風險，體會到為人母的辛苦，而學習如何勇敢！面對嚴峻疫情，警察同仁的工作更繁重，除了疫調、取締、臨檢、違規，這幾天還有協助長者施打疫苗和市場分流的工作，非常的辛苦，因此獲耀登炳南文教協會核心成員支持，捐贈桃園警分局8000個防疫口罩，由分局長邱紹洲、秘書處主任林健祥代表受贈。

又為了感謝第一線醫護人員於疫期持續守護民眾健康，張碩芳也捐贈8000個防疫口罩給中壢天晟醫院，由醫療部高時貽副院長代表受贈。由於0-6歲是身障寶貝們的早療黃金時期，早療單位桃園寶貝潛能發展中心於疫期雖停課但未停學，因此，「勇敢媽咪」張碩芳特地捐贈2000個成人防疫口罩及2000個幼童防疫口罩給予教保員及身障寶貝們，期望大家都能夠受到更好的防護挺過疫情。

桃園寶貝潛能發展中心陳美谷主任表示，在這疫情關頭，捐款與物資都受到相當大的衝擊，非常感謝桃園市耀登炳南文教協會拋磚引玉，同時也呼籲各界一起伸出援手，讓身心障礙者能夠跟其他小朋友一樣學習不中斷。

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