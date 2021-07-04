桃園「勇敢媽咪」嘆台灣疫苗荒！　期雙十國慶全民完成接種

▲「勇敢媽咪」張碩芳關懷弱勢。（圖／張碩芳服務團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

20多年前，曾赴美當交換學生的桃園「勇敢媽咪」張碩芳指出，4日是美國的國慶日，美國現今疫苗充足到超市、藥妝店都可以免費打，反觀台灣因疫苗不足、混亂的接種順序，許多和她一樣的年輕人，憂心何時輪到打疫苗？以提升防疫力。張碩芳期今年的雙十國慶，台灣完成全民疫苗施打，早日恢復生活秩序，大家開心慶雙十。

▲張碩芳於美國當交換學生(左三) 。（圖／張碩芳服務團隊提供）



張碩芳說：18歲那年她到美國當交換學生，印象深刻的就是7月4日美國獨立日，這天到處都看得到國旗高掛，還有煙火、遊行、燒烤、野餐、音樂會、賽事等，整個國家都為了這天而沸騰。而且這天每個人出門，身上的穿著搭配一定是紅白藍美國國旗的顏色，不只美國人熱愛獨立日，自由熱情奔放的美國人，不分你我會把你也變成國家的一員，因為民主自由，就是獨立日的核心精神。

由美國國慶日以及國家現今疫苗充足到超市、藥妝店都可以免費打，再看看現今台灣因疫苗不足，有民眾為了保護自身安全，不得不到國外打疫苗，甚至也有暖心企業砸錢補助員工到國外打疫苗，以及因台灣疫苗不足、混亂的接種順序，使許多年輕朋友對於何時排得上打疫苗，相當慌亂。

張碩芳認為，國家應履行對人民照顧的義務，距今年的雙十國慶，還有3個多月，希望雙十國慶前，全民都有疫苗可施打，大家開心慶國慶。張碩芳現任桃園市耀登炳南文教協會理事長，因育有一名早產兒，而學會勇敢面對其早產兒的疾病及養育，更深諳年輕父母養育兒女的辛苦，決定投入2022桃園市議員選舉，為年輕父母爭權益發聲，讓桃園成為敢生養、敢創業的城市。

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