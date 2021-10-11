「圓規」增強又增胖　北部東半部今起慎防「豪雨以上」強降雨

▲氣象局預報員謝佩芸表示，今天起北部、東半部需留意圓規颱風帶來的雨勢。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

圓規颱風外圍環流逐漸影響北部、東半部地區，今（11）、明（12）兩天影響台灣最明顯，預計即起至今晚迎風面降雨越來越明顯、雨勢越來越大，下半天起屏東、恆春半島有機會出現大雨至豪雨，宜蘭、花蓮、北部山區局部有豪雨等級以上降雨。西半部需留意沉降作用，南投、彰化、台南以及離島金門，可能出現36度高溫。

根據中央氣象局今日（10/11）上午8時30分資訊，輕度颱風圓規上午8時相對位置位於鵝鑾鼻東南方約520公里海面上，以每小時25公里速度，向西進行，七級暴風半徑再擴大至200公里。

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中央氣象局預報員謝佩芸表示，圓規颱風外圍環流逐漸影響北部、東半部地區，今、明（10/12）兩天影響台灣最明顯，氣象局已於昨日晚間發布海上颱風警報，圓規颱風結構組織稍微增強，由於其外圍環流廣闊，預計會為北部、東半部帶來明顯雨勢。中央氣象局已針對9縣市發布大雨至豪雨特報，今宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸、大台北、桃竹、台中山區也有局部大雨發生機率。

謝佩芸分析，從昨晚至今迎風面北部和宜花已有明顯雨勢，今天起北部、東半部也有陣陣風雨，下半天開始到明天，隨風場逐漸轉為偏東風，預計至今晚迎風面降雨會來越來越明顯、雨勢也會越來越大，氣象局預計，今天下半天起，屏東、恆春半島有機會出現大雨至豪雨等級雨勢，宜蘭、花蓮、北部山區局部則有機會出現「豪雨等級以上」降雨。

▲受地形影響，東半部慎防豪雨、西半部則需留意沉降作用帶來的高溫。（圖／翻攝自中央氣象局）

謝佩芸談到，受到中央山脈影響，西半部今天降雨狀況反而不明顯，西半部以多雲為主，但還需留意可能受沉降作用影響，南投、彰化、台南以及離島金門，局部可能出現36度高溫。對此，中央氣象局已針對7縣市發布高溫警示燈號，今天中午前後台南市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、金門縣，南投縣近山區或河谷為黃色燈號。

除了降雨外，謝佩芸也指出，颱風環流寬廣，今天起風勢也會越來越強各地都有機會出現強陣風，台南以北、東半部、恆春半島、離島空曠地區預計會出現9至12級強陣風，蘭嶼則已出現14級強陣風。預計沿海也有長浪出現，東半部預計今起會有3到5米大浪，西半部中部至澎湖一帶也有2至3米的浪高，雖然今天仍為國慶連假，但呼籲民眾盡量不要到近海嬉戲。

謝佩芸談到，圓規颱風路徑持續向西，預計今天下半天會通過台灣南方海域，深夜至明天暴風圈有機會脫離近海，預計明天白天之後可望解除海上颱風警報。

▲圓規颱風2時相對位置。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲圓規颱風大、豪雨特報範圍。（圖／翻攝自中央氣象局）