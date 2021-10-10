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輕颱圓規發布海警！明後2天「北部東半部」有強降雨　沿海浪高恐達5米

▲▼中央氣象局10日「圓規」記者會。（圖/翻攝自中央氣象局）

▲中央氣象局說明圓規颱風最新情況。（圖/翻攝自中央氣象局）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局今晚（10日）8點30分已經發布圓規颱風海上警報，並指圓規明天（11日）下午至後天（12日）清晨最接近台灣，屆時北部山區、東半部將有局部豪雨甚至豪雨等級以上雨勢，今晚至明天巴士海峽及台灣附近各海面風浪逐漸增大，未來也可能會出現5公尺的浪高，呼籲民眾暫時不要到海邊活動。

中央氣象局課長林秉煜表示，圓規颱風10日晚間8點的中心位置，在北緯 18.2 度，東經 126.7 度，即在鵝鑾鼻的東南東方約 730 公里之海面上，以每小時21公里速度向西（往巴士海峽）進行，近中心最大風速每秒 23 公尺（約每小時 83 公里），相當於 9 級風，暴風半徑150 公里。

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林秉煜指出，颱風目前處在一個季風低壓之內，導致颱風北側的強風會特別明顯，儘管未來颱風以通過巴士海峽為主，台灣周圍的海域風浪仍會特別明顯，北部及東半部也有強降雨發生機率，周一（11日）隨著台灣北部高壓、鋒面移動，帶來比較強勁的東北風，各地沿海地區風力會特別強。

▲▼中央氣象局10日「圓規」記者會。（圖/翻攝自中央氣象局）

▲林秉煜表示，明天台灣附近風力將達七級以上。（圖/翻攝自中央氣象局）

林秉煜說，台灣明日（11日）平均風力將達到7至8級，其中台南以北、東半部地區、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、媽祖等及空曠地區將有9至12級強陣風，

除了強風外，今晚（10日）至明天（11日）巴士海峽及台灣附近海面風浪也會逐漸增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海易有長浪發生，未來也可能會出現5公尺的浪高。

降雨部分，受到圓規外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日白天北部山區、東半部降雨變得明顯，圓規明天下午至後天清晨最接近台灣，屆時北部山區、東半部將有局部豪雨甚至豪雨等級以上雨勢。

 

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