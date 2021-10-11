今東半部防劇烈降雨！　西半部靠「護國神山」擋圓規、高溫上看36度

▲圓規颱風降雨已中央山脈為界（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

受到圓規颱風外圍環流影響，氣象局今（10/11）已針對北部至東半部9縣市發布大雨至豪雨特報，今宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸、大台北、桃竹、台中山區也有局部大雨發生機率。但受到中央山脈過山沉降影響，今天西半部雨勢不明顯，局部地區則高溫炎熱需留意36度以上高溫，東西半部不同天。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，圓規颱風外圍環流逐漸影響北部、東半部地區，今、明（10/12）兩天影響台灣最明顯，今天下半天開始到明天，隨風場逐漸轉為偏東風，至今日晚間迎風面降雨會來越來越明顯，今天下半天起，屏東、恆春半島有機會出現大雨至豪雨等級雨勢，宜蘭、花蓮、北部山區局部則有機會出現「豪雨等級以上」降雨。但西半部受中央山脈屏障降雨狀況反而不明顯，但需留意受「沉降作用」影響，今天南投、彰化、台南以及離島金門，局部可能出現36度高溫。

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對此，中央氣象局除了對北部、東部發布大雨特報外，也針對西半部7縣市發布高溫警示燈號，今天中午前後台南市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、金門縣，南投縣近山區或河谷為黃色燈號。形成東半部有雨、西半部高溫等狀況。

另外，「天氣風險公司WeatherRisk」也指出，今天白天起至明天風雨最明顯，但各地降雨也有極大差異，迎風面東半部降雨劇烈、頻繁，需留意豪雨或豪雨以上降雨情況。西半部則由於位於颱風背風面，受中央山脈屏障保護，儘管雲量增多，不過降雨上相對少了許多且強度偏弱。

但天氣風險公司也表示，民眾若是要前往西半部山區還是要留意一下降雨情況，千萬別太大意。圓規颱風外圍環流大又強，今日各地都有機會出現7級以上的強陣風了，今明兩日各地持續有強陣風，前往海邊活動的民眾們要注意大風大浪可能帶來的潛在危險。