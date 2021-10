印度挺台海報又來了　中國簽證中心外沿路掛「台灣國慶海報」

▲巴加自製挺台海報。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

雙十國慶到來,印度人民黨德里黨部發言人巴加(Tajinder Bagga)稍早透過推特發文指出,他來到中國駐印簽證申請中心門口處前方張貼台灣國慶海報,直言「對的海報在對的位置」。

依據巴加發布的照片,可見海報以中華民國國旗的配色及LOGO來設計,寫上慶祝台灣雙十國慶等字句,最下方也有巴加的署名。

在照片PO出後,網友紛紛留言提到,「台灣國慶日快樂」、「就在等(巴加)貼這個啦」。更有許多人使用「#TaiwanNationalDay」及「#TaiwanIsNotChina」等。另有人說,台灣擁有自己的護照、軍隊、貿易協議、貨幣、司法系統以及能讓人民投票的選舉,「台灣是個美麗的國家」。

事實上,巴加去年也曾大動作張貼台灣雙十國慶海報,地點就在中國駐新德里大使館外的路樹、路燈柱,當時引發不少網路討論。去年,中國駐印度大使館曾施壓當地媒體報導台灣國慶,而巴加事後受訪表示,他之所以這麼做,是要讓中國知道,印度與台灣皆為自由的國家,不受專制壓迫。

Signs wishing Taiwan on Double Tenth Day are up on Sardar Patel Road, New Delhi! @TajinderBagga pic.twitter.com/xoHUcGPZBa