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印度挺台海報又來了　中國簽證中心外沿路掛「台灣國慶海報」

▲▼ 印度人民黨德里黨部發言人巴加（Tajinder Bagga）挺台海報。（圖／翻攝自推特）

▲巴加自製挺台海報。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

雙十國慶到來，印度人民黨德里黨部發言人巴加（Tajinder Bagga）稍早透過推特發文指出，他來到中國駐印簽證申請中心門口處前方張貼台灣國慶海報，直言「對的海報在對的位置」。

▲▼ 印度人民黨德里黨部發言人巴加（Tajinder Bagga）挺台海報。（圖／翻攝自推特）

依據巴加發布的照片，可見海報以中華民國國旗的配色及LOGO來設計，寫上慶祝台灣雙十國慶等字句，最下方也有巴加的署名。

在照片PO出後，網友紛紛留言提到，「台灣國慶日快樂」、「就在等（巴加）貼這個啦」。更有許多人使用「#TaiwanNationalDay」及「#TaiwanIsNotChina」等。另有人說，台灣擁有自己的護照、軍隊、貿易協議、貨幣、司法系統以及能讓人民投票的選舉，「台灣是個美麗的國家」。

事實上，巴加去年也曾大動作張貼台灣雙十國慶海報，地點就在中國駐新德里大使館外的路樹、路燈柱，當時引發不少網路討論。去年，中國駐印度大使館曾施壓當地媒體報導台灣國慶，而巴加事後受訪表示，他之所以這麼做，是要讓中國知道，印度與台灣皆為自由的國家，不受專制壓迫。

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