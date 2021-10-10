圓規颱風明雨勢最猛！環流＋東北風夾擊　「豪雨以上」降雨區域出爐

▲圓規颱風預計週一晚間將快速通過巴士海峽。（圖／翻攝自天氣風險公司）

記者許維寧／台北報導

第18號颱風「圓規」逐漸靠近台灣，天氣風險公司WeatherRisk指出，明、後兩天其影響台灣最顯著，颱風外圍環流配合東北風南下，迎風面的東半部兩天內不排除有豪雨或以上等級的降雨出現，民眾收假日通勤，務必留意行車狀況。

根據中央氣象局資訊，今天凌晨2時第18號颱風「圓規」中心相對位置位於鵝鑾鼻東南方1240公里海面上，以每小時25公里速度，向西北轉西北西進行，預測11日2時中心相對位置，可來到鵝鑾鼻東南東方660公里處。

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天氣風險公司表示，圓規颱風正在接近中，目前仍維持輕度颱風強度，環流大而寬廣，持續緩慢增強。原受到太平洋高壓的導引，朝西北快速接近巴士海峽。預測今天迎風面東半部地區就會受到外圍環流的影響，轉成多雲到陰，午後降雨機會跟頻率都將提高；西半部則受地形阻擋，天氣相對穩定僅午後山區有陣雨，另外還需留意高溫狀況，尤其桃竹苗一帶有輕微沈降作用，有機會出現35至36度高溫。

▲圓規颱風外圍環流預計將影響南台灣。（圖／中央氣象局提供）

天氣風險公司分析，目前預測圓規颱風將在收假日的週一晚上，到開工日的週二清晨，通過巴士海峽，氣象局也不排除於今晚對包括巴士海峽等南部海域發布「海上颱風警報」。

天氣風險公司談到，明、後兩天圓規颱風影響台灣最顯著的時候，颱風外圍環流配合到北方的東北風南下，降雨預測以迎風面的東半部最明顯，兩天內不排除有豪雨或以上等級的降雨出現，民眾收假日通勤，務必留意行車狀況；西半部預測以短暫陣雨為主，不過受海峽地形影響，全台沿海風浪都會顯著增大，還請沿海民眾、海上作業船隻務必留意。

圓規颱風移動速度快，天氣風險公司談到，預測週三就會進入南海，屆時台灣再恢復偏東到東北風的環境。這段期間內環境水氣還是比較多，東半部地區普遍還是多雲到陰陣雨的天氣，西半部地區在天氣轉晴後，又得留意山區午後陣雨。

▲圓規颱風暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象局提供）