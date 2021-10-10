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實質24天本土+0！名醫支持清零　曝「台灣下一步」傷腦筋考驗

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣近來疫情趨緩，但出門仍需配戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心9日公布本土新1例確診個案，為家住台北市的1歲女童，不過，衛福部草屯療養院醫師沈政男表表示，該個案其實是舊案，「因此也等於是零確診」，全台實質上已零確診24天，並舉出新加坡和紐西蘭的例子，支持台灣進行清零策略，「清零不是靠封城啦，而是要靠疫調匡列與隔離」。

沈政男醫師昨日在臉書發文，昨日台北市新增1例，但該個案是舊案，所以不能算是+0失敗，「我說不應把舊案歸在新增，以免混淆，就是這個意思」，未來將如何與病毒共存，是各國當前面對的問題，「台灣接下來要怎麼走向國境開放，是一個讓人傷腦筋的問題。但，不用擔心，我會幫你傷腦筋」。

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沈政男醫師表示，新加坡與紐西蘭是台灣接下來的借鏡，新加坡幾個月前決定要從「清零」轉變為「與病毒共存」，但這不是一條簡單的路，新加坡現在每日新增三千多例，死亡則是個位數，紐西蘭也是一樣，雖然確診數沒有暴增，但已經擴散出了奧克蘭，來到瓦卡吐了，「台灣人可以接受嗎？」如果不行接受，就要堅持清零策略。

▲▼新加坡放棄清零改與病毒共存。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡放棄清零改與病毒共存。（圖／達志影像／美聯社）

沈政男醫生指出，清零不是靠封城，而是要靠疫調匡列與隔離，封城是大刀，把病毒圍堵，疫調是小刀，接下來化整為零，一一殲滅，希望大家能乖乖遵守防疫規定，出門戴口罩、保持社交距離、避免危險群聚，必要時隔離14天。

沈政男醫師引述新加坡總理李顯龍的話，「鬆綁以後，即使重症只有2%，即使加護病房案例只有0.2%，當感染人數攀升快速，你還是會受不了」，認為台灣的醫療人員要認清自己的防疫立場，「每日新增三千例，雖然98%是輕症，你可以接受嗎？光是戳鼻子，你就累壞了，如果不能，就要支持清零，而不是在那邊跟著人家亂喊什麼清零不可能」。

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