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社會 社會焦點 保障人權

獨／北宜彎道超警車「免罰」…「女騎士」曝光！晚上是帥氣「男DJ」

記者陳雕文／新北報導

一名女騎士日前駕駛紅牌重機行經北宜公路財茂彎32.8K處，從警用巡邏車左側高速超車，民眾錄影PO上網引發熱烈討論，由於該處不可超車，女騎士已明顯違規，但因為2個原因而免罰！女騎士受訪表示，下次會更注意！原來她是跑山常客，經常被追焦，IG上有滿滿的美照。但其實，他是一個帥哥，在酒吧擔任DJ！

▲▼Emily。（圖／Emily授權提供）

▲▼「女騎士」外型亮眼，除了開手機維修工作室，還是一名跑山好手，到了晚上，化身為帥氣DJ。（圖／冷冷授權提供）

▲▼Emily。（圖／Emily授權提供）

現年25歲的冷冷，扮女裝時稱Emily，在個人手機維修店上班，晚上還兼職酒吧DJ。他說，超警車當時只想著要「左側超車」，因為在上月底時收到檢舉魔人兩張「右側超車」舉發，並不是無視公權力。當下忘記彎道也不能超車，以後會更加注意！

▲▼Emily。（圖／Emily授權提供）

▲冷冷習慣扮演「Emily」且每週會跑山3-4次，也經常成為追焦對象。（圖／冷冷授權提供，圖為LuluLucus攝影）

冷冷說，因為是自己開工作室，上班時間很彈性，大概18-19歲就開始騎車了，每週大概會跑北宜3-4次，所以才敢騎那麼快，但還是非常注意安全，而且只要警察站崗在熱門彎點，我經過時都會減速，不會挑戰辛苦的執法人員。

據了解，冷冷常成為追焦對象，騎車跑山的美照她會PO上個人IG，有時也接受攝影師拍性感照，每張照片的按讚數大約落在1500到2000左右，讓人看了心癢癢，其中一張「褲子脫一半的」的豔照更是引起轟動，按讚數超過1.3萬。不過車友圈也有人知道，其實他是一個男生，晚上在酒吧兼差。

▲▼Emily。（圖／Emily授權提供）

▲火辣美照。（圖／冷冷授權提供，圖為馬駿攝影）

●超車免罰是因為...

儘管冷冷已明顯違規，但因為2個原因，讓她成功躲過罰單。

理由一：

警方表示，在財茂彎前的32.5K處有「彎道」、「連續彎道」等警告標誌，冷冷已違反道交法第47條第1項，「駕車行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段或道路施工地段超車」，可處1200元以上2400元以下罰鍰，但檢視民眾影片內容，因欠缺正確車號、案件發生之時間，故無法據以告發。

▲▼Emily。（圖／Emily授權提供）

▲雖然冷冷違規，但因2原因而成功免罰。（圖／冷冷授權提供，圖為李謙攝影）

理由二：

警方調閱巡邏車的行車紀錄器，發現沒有任何冷冷的影像，研判「被超車案」應該是超過1星期前所發生的事，畫面已經被洗掉。

新店警分局解釋，由於財茂彎是著名的殺彎、車禍熱點，警方會安排相關勤務，當時巡邏警已快到指定點，因此準備靠右停車，視線等注意力都集中在右側，所以第一時間沒有注意到從左方超車的冷冷。

Emily的IG

●冷冷的IG

▼Emily其實是帥氣的冷冷，不管扮演男或女，外型都相當出眾。（圖／冷冷授權提供）

▲▼Emily。（圖／Emily授權提供）

▲▼Emily。（圖／Emily授權提供）

▲▼Emily。（圖／Emily授權提供）

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