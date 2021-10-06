快訊／北宜重機騎士「高速殺彎秒超警車」！免罰理由曝光

記者陳雕文／新北報導

一名騎士日前駕駛紅牌重機行經北宜公路財茂彎32.8K處，從警用巡邏車左側高速超車，民眾錄影PO上網引發熱烈討論，影片下方還壓「抱歉借過！」等文字，直接把警方當作塑膠！由於該處不可超車，騎士已明顯違規，但因為2個原因，成功躲過罰單。

▲▼重機在北宜公路財茂彎超越警車，雖然違反道交法，但最後成功躲過罰款 。（圖／翻攝畫面）



理由一：

警方表示，在財茂彎前的32.5K處有「彎道」、「連續彎道」等警告標誌，騎士已違反道交法第47條第1項，「駕車行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段或道路施工地段超車」，可處1200元以上2400元以下罰鍰，但檢視民眾影片內容，因欠缺正確車號、案件發生之時間，故無法據以告發。

理由二：

警方調閱巡邏車的行車紀錄器，發現沒有任何騎士的影像，研判「被超車案」應該是超過1星期前所發生的事，畫面已經被洗掉。

新店警分局解釋，由於財茂彎是著名的殺彎、車禍熱點，警方會安排相關勤務，當時巡邏警已快到指定點，因此準備靠右停車，視線等注意力都集中在右側，所以第一時間沒有注意到從左方超車的騎士。

▼警方表示在財茂彎32.8K之前，32.5k處有設置警告標誌，表示前方禁止超車 。（圖／翻攝畫面）