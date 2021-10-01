女騎士停紅燈被追撞！4輪男竟狂譙還把人打趴　網怒噴：告死他

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局在9月30日中午11時許接獲報案，1名女騎士與男駕駛因車禍移置車輛發生口角，進而雙方大打出手，警方到場發現2人有擦挫傷，最後2人決定各自驗傷後自行提告，警方也對2人進行酒測，酒測值為0。

警方調查，41歲的楊姓女騎士，在9月30日中午11時許，騎車在中山區吉林路330巷停等紅燈時，遭後方46歲的陳姓汽車駕駛從後方撞上，起初駕駛還下車向楊女表達歉意，但雙方因車輛移置問題發生口角。

▲1名女騎士停等紅燈遭後方汽車追撞，男子原本下車致歉，但後來轉變態度毆人。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

陳姓駕駛因為楊姓女騎士不願意移置車輛，最後還對楊女嗆聲，雙方發生激烈口角，陳男還站在路中央擋住其他車輛通行，遭其他車輛鳴按喇叭，且不斷的對楊姓女騎士嗆聲。

車上的同行女子不斷的勸和，向楊姓女騎士表示，「我們現在去車行估多少錢，直接賠一賠換一換」並要能夠跟楊女到機車行直接把事情處理好，但楊姓女騎士表示已經報警了，女子還是不斷勸說那就直接賠一賠解決。

▲楊姓女騎士與陳姓汽車駕駛發生衝突，楊女被毆打在地，雙方身上有擦挫傷。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

陳姓男駕駛還在一旁咆哮，並指著女騎士脖子罵「就是沒被車撞過啦，交通事故都不會處理」，陳的同行女子頻向女子道歉，雙方原本已經要移動車輛了，但陳男還是不斷叫囂「你看三小」，最後不滿楊女錄影，直接飛撲毆打楊女。

楊女也不甘示弱，頻回嘴「鬧大一點」，陳男也說「我不小心的啦」，但是卻直接將楊姓女騎士打倒在地，最後警方到場將2人控制住後帶回派出所，最後影片也被女騎士的友人貼上臉書社群《爆料公社》。

網友也在底下留言「這要說有喝我完全同意，要說是從瘋人院出來我也信」，另外還有網友說到「這就是我為什麼騎車口袋都插一隻辣椒水的原因」，更有網友直言「老屁孩」，更有網友支持「告死他」。

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