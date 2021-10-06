預拌混泥車綠燈起步輾機車！太驚悚嚇壞路人...女騎士右腿骨折

▲桃園市王姓男子5日晚間駕駛預拌混泥車，綠燈時疑似視覺死角未注意左前方梁姓女騎士直接啟動，左前輪輾過機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子5日晚間駕駛預拌混泥車經蘆竹區南崁路等紅綠燈，綠燈啟動時疑似視覺死角未注意車前左下方的梁姓女騎士直接輾過，幸好及時剎車，警消緊急將梁女送醫急救，所幸僅右腿骨折，其餘並無大礙。警方為2人進行酒測，酒測值均為零，肇事原因正由警方調查釐清中。

▲桃園市王姓男子5日晚間駕駛預拌混泥車，經過蘆竹區新南路等紅燈，綠燈時疑未注意左前方梁姓女騎士直接啟動不慎輾過騎士，警消到場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，受傷的是43歲的梁姓女騎士，5日晚間6時許，64歲的王姓男子駕駛預拌混泥車行經新南路、南崁路遇上紅燈等待，梁女則從混泥車左側切入停在前方，綠燈時，王男未注意梁女的機車，左前輪直接輾過機車與梁女下半身。

▲桃園市王姓男子5日晚間駕駛預拌混泥車，經過蘆竹區新南路等紅燈，綠燈時疑未注意左前方梁姓女騎士直接啟動不慎左前輪輾過，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方據報後會同消防人員趕抵，現以千斤頂將梁女救出，緊急送醫急救，還好僅造成右腿脛骨骨折，其餘身體部分並無大礙飽受驚嚇，警方為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，但驚悚現場卻嚇壞目睹現場的汽機車駕駛與行人。

蘆竹警分局呼籲，汽機車駕駛務必遵守交通安全規則，並隨時注意車前狀況，避免因一時疏忽造成難以挽回的悲劇，這場意外事故肇責部分仍由警方調查釐清中。

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