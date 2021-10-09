南投疫苗覆蓋率破5成「AZ打最多」　縣府籲踴躍登記+中央足額撥配

▲南投縣國高中校園BNT疫苗已接種完成。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

各式新冠疫苗近期陸續到貨，南投縣政府統計，目前全縣人口涵蓋率已突破5成、其中AZ施打逾17萬劑，但因疫苗配額不足，據全國涵蓋率仍有落差；65歲以上長者的第二劑AZ疫苗已於今天開打，BNT疫苗校園集中接種作業也在8日完成，意願接種學生的接種率為95.95%，縣府呼籲民眾踴躍登記、將需求和意願具體化，才有助於縣府向中央爭取更多疫苗。

南投縣衛生局指出，全國首次BNT國高中接種結果據統計，全縣2萬3451名學生中最後有2萬1768人意願接種，共計2萬886人施打：五專以上計1所，意願人數190人，實際接種人數178人，接種率93.68%；高中計25所（含特教、實驗學校）意願人數1萬797人，實際接種人數1萬211人，接種率94.57%，國中計41所意願人數1萬781人，實際接種人數1萬497人，接種率97.37%。

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▲▼南投縣65歲以上民眾第二劑AZ疫苗今天開打。（圖／南投縣政府提供）

而7月28日前完成接種第一劑AZ疫苗的65歲（原民55歲）以上長者，接種第二劑AZ疫苗工作於今日上午起在縣內各接種站同步展開；縣長林明溱在衛生局長陳南松陪同下，前往設於南投市慈濟聯絡處的接種站，關心833位民眾接種疫苗情形，並慰問醫護人員及慈濟志工辛勞。

林明溱說，南投縣自6月15日起，首先針對75歲（原民65歲）以上長者擴大施打AZ疫苗，並依疫苗配賦情形及年齡層依序接種，截至10月7日已完成32萬2574人接種作業，全縣人口涵蓋率50.55%，但要趕上全國人口涵蓋率57.80%仍有努力空間，主因仍為疫苗撥配量不足，且在第一劑疫苗接種率部分，「50至64歲」及「30至49歲」二族群的接種率顯著偏低。

林明溱指出，在莫德納疫苗第二劑方面，也還有許多65歲以上長者未獲接種，因此呼籲民眾務必至1922疫苗預約平台進行登記，如此南投縣才有機會獲得足額疫苗的配賦量，另接到簡訊預約通知時請及早完成預約，以免額滿無法預約。

陳南松補充，全縣接種疫苗的人口涵蓋率從6月的7.6%，提升到10月7日的50.55%，大幅增加42.95%，疫苗使用率也達到96.92%；已施打劑量中以AZ疫苗的17萬7119劑最多，莫德納8萬8805劑次之，BNT和高端分別為3萬5464劑、2萬1186劑，但縣內已無多餘的庫存疫苗。

陳南松指出，南投縣幅員遼闊、人口嚴重老化，交通不便和數位落差情形嚴重，加上國內疫苗短缺，配賦量無法足額供應接種需求，接種進度及全縣人口疫苗涵蓋率想要追上全國水平極為困難；籲中央在近期113萬劑莫德納疫苗送達國內完成封緘後，撥配南投足量疫苗，以協助達成全國疫苗涵蓋率「第一劑7成」、「第二劑3成」的共同目標。



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