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高個男一挑三上演地鐵拳擊賽　勾拳鎖喉瞪眼怒嗆「罵你怎麼著！」

記者魏有德／綜合報導

北京地鐵17日發生一起推擠衝突事件，一名高個兒男子疑因幫老婆護航跟另三名男子揮拳鬥毆。雙方先是互相辱罵、叫囂，隨後試探性的推擠，甚至臉貼臉嗆聲，高個兒男子數度朝對方呼巴掌，還擺出拳擊姿勢，結果遭三人群起圍攻，一路扭打到車廂地板上，旁人則是連忙閃避，還不時高喊，「別打了！別打了！」

▲北京地鐵上演城市拳擊賽鬥毆事件。（圖／翻攝微博）

▲北京地鐵上演一挑三鬥毆事件。（圖／翻攝微博，下同）

《北京日報》報導，北京公交警方於9月29日通報，近日，胡某（男，24歲）、鄧某（男，31歲）等4名乘客，在乘坐地鐵13號線時，因瑣事引發口角，繼而發生肢體衝突，被勸開後，雙方報警，警方已依法開展調查處理工作。

▲北京地鐵上演城市拳擊賽鬥毆事件。（圖／翻攝微博）

透過微博上傳開的影片可以發現，一名高個兒男子疑似是因地鐵擁擠，老婆被觸碰到身體而發怒，向身穿深藍色緊身衣的男子討說法。雙方先是用言語叫囂嗆聲，隨後開始動手，緊身衣男子的友人也加入戰局，經過一輪的試探推擠及零星出拳後，戰火突然點燃。

▲北京地鐵上演城市拳擊賽鬥毆事件。（圖／翻攝微博）

高個兒男一巴掌打在緊身衣男臉上，緊身衣男隨即撲向高個兒男，連同身旁友人將高個兒男壓制在地鎖喉，一度讓高個兒男不得動彈，這時，女子也加入戰局替高個兒男解圍。高個兒男脫困後，反將其中一名男子鎖喉，一度讓該名男子臉紅喘大氣。

過程中，戴著紅帽子的地鐵志願者不斷勸說，同車廂的乘客也出聲制止勸架，但雙方仍未停歇，將衝突場地擴大到整節車廂。事後，北京公交警方接獲報案，上車將4名衝突人員全數帶回調查，才結束這場地鐵內的拳擊大亂鬥。

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