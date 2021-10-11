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圓規夾大豪雨晚間襲「這兩區」　最快明日上午解除海警

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（10/11）17時資訊，圓規颱風中心相對位置已來到鵝鑾鼻南南東方約370公里海面上，以每小時25轉28公里速度，向西進行，其七級暴風半徑相較今天上午再擴大已來到220公里、強度亦再增強，其外圍雲系今晚至明天清晨持續影響台灣東部至北部地區。

▲圓規颱風各國路徑預測。（圖／翻攝自NCDR）

▲圓規颱風各國路徑預測趨同。（圖／翻攝自NCDR）

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根據國家災害防救科技中心NCDR指出，我國中央氣象局、美軍、日本氣象廳、韓國氣象局、中國氣象局與香港天文台圓規颱風預測路徑趨同，皆預測圓規颱風將持續向西前進，行經巴士海峽並通過菲律賓呂宋島北端，預計再向西行登陸中國海南島南側，後續再登陸中南半島。今天晚間至明天上午距離台灣最近。

中央氣象局今傍晚舉行線上記者會，預報員謝佩芸提醒民眾，今天晚上到明天清晨圓規颱風外圍雲系影響台灣甚巨，東半部以及北部山區需留意「大豪雨」等級降雨。宜蘭縣大同鄉今天下午測得366.5毫米累積雨量，已達大豪雨標準。今天入夜後到明天清晨，東半部、桃園以北、恆春半島仍有明顯雨勢，提醒民眾務必留意。

▲圓規颱風定量降水預報。（圖／氣象局提供）

▲圓規颱風定量降水預報。（圖／氣象局提供）

時值入夜暴風圈已經進入巴士海峽，謝佩芸說，圓規颱風中心雖偏南，但其外圍雲系廣泛，因此被側雲系持續移入花東地區，加上配合東北風以及台灣海峽地形，台灣本島、離島地區沿海風浪均大。目前鵝鑾鼻、宜蘭蘇澳等地已觀察到6米巨浪，西半部台灣海峽一帶也有3至5米浪高。雲林以北沿海至東半部恆春半島等都有較強陣風，今天下午已於蘭嶼測得16級強陣風外，南投合歡山也已測得15級強風。

謝佩芸分析，圓規颱風預計明天清晨到上午將逐漸遠離台灣，若路徑和暴風圈無太大變化，預計明天清晨前後或上午，就可望解除海上颱風警報。但也提醒民眾，圓規颱風對台影響程度不亞於發布陸上警報的颱風，即便明天颱風遠離，東半部降雨雖會趨緩，但仍有明顯的雨勢，仍請民眾留意。

▲圓規颱風定量降水預報。（圖／氣象局提供）

▲圓規颱風累積雨量。（圖／氣象局提供）

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