入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率

▲圓規颱風預計明天上半天遠離台灣。（圖／中央氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局今下午舉行線上記者會表示，圓規颱風影響台灣最明顯的時間為今天入夜後至明天（10/11）清晨，明天也是國慶連假後上班日，但明天上午圓規颱風預計就會遠離台灣南部，甚至可望解除海上颱風警報，即便明天上午北部、東半部沿海仍有機會出現10級陣風，但放颱風假的機率已經不大。

中央氣象局下午舉行線上記者會，預報員謝佩芸表示，圓規颱風持續朝西移動，預計將通過巴士海峽南側，台灣沿海風浪偏強風力也明顯偏大，至今天下午14時蘭嶼已測得16級陣風，雲林以北到東半部、離島地區沿海也都測得9到12級陣風。對此，台東縣政府今天下午已宣布蘭嶼、綠島停班停課。

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中央氣象局表示，圓規颱風預計今晚至明天清晨最接近台灣，受到中央山脈影響今明兩天將與多集中東半部，24小時累積雨量預計宜蘭、花蓮平地以及北部山區雨量可達大豪雨等級，花蓮山區則不排除上看超大豪雨。

今有電視台媒體於記者會上提問明天迎接開工日，哪些地區或山區停班、停課機率較高？

根據行政院人事總處「天然災害停止上班及上課作業辦法」，若颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，則有望放颱風假。謝佩芸談到，停班課由各縣市地方政府根據天候、交通、救災等因素權衡而定，圓規颱風影響最明顯的時間為今晚到明天清晨，明天白天風雨雖減弱，但上午北部至宜蘭、恆春半島等近海地區仍有可能出現10級強陣風。

但謝佩芸上午時也表示，氣象局預估，明天上午隨圓規颱風遠離，海上颱風警報便可望於明天解除。也意指明日放颱風假的機率並不高。